The White Lotus Das Finale von Staffel 3 ist die längste Episode der Serie

The White Lotus war schon immer eine Show, die dich mit wunderschönen Aufnahmen von unglaublichen Orten in ihren Bann zieht, nur um dann das zwielichtige Treiben in den titelgebenden Hotels zu enthüllen. Staffel 3 hat vielleicht etwas länger gebraucht als die anderen beiden, um in Gang zu kommen, aber sie versucht, dies mit einem langen Finale wiedergutzumachen.

LautThe White Lotus Deadline wird das Finale von Staffel 3 satte 90 Minuten dauern. Das ist so ziemlich die Länge eines Spielfilms, und es wird die bisher längste Episode der Serie sein. Da alle Hauptdarsteller ihre Handlungsstränge noch abschließen müssen, können wir uns vorstellen, dass es viel zu erzählen gibt.

The White Lotus Das Finale von Staffel 2 lief mit 78 Minuten ebenfalls lang, und wir haben vor ein paar Wochen in Severance Staffel 2 ein weiteres Stück Prestige-Fernsehen gesehen, das ein längeres Finale hatte. Einige Fans werden sich über mehr White Lotus freuen, aber andere machen sich Sorgen über den Präzedenzfall, den dies für überlange TV-Finals schafft.

