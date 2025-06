Das Rad der Zeit Hauptdarsteller kommentiert die schockierende Absage der Serie

HQ

Obwohl Das Rad der Zeit nicht so bekannt war wie andere Fantasy-Epen wie Game of Thrones, war es ein gut aufgenommenes und häufig gesehenes Projekt, das zu einer Tentpole-Serie für Prime Video wurde. Aus diesem Grund schockierte es viele, dass die Serie kurz nach dem Debüt der dritten Staffel abgesetzt wurde, was bald auf die immensen Kosten zurückgeführt wurde, die in die Produktion der Serie flossen, und nicht auf schlechte Zuschauerzahlen.

Nach dieser überraschenden Wahl hat der Hauptdarsteller der Show, Rosamund Pike, auf Instagram eine kurze Nachricht über die Absage geteilt, wie Collider berichtete. In einem sehr kurzen Text, der ein Bild vom Set aus der rhuideischen Handlung begleitet, erklärt Pike:

"Vielleicht spürte ich, dass das Ende nahte, und wollte Angst und Wut in den Himmel kanalisieren."

Während die Fans mehr von der Serie zu erwarten scheinen, scheint es unwahrscheinlich, dass Amazon und Prime Video sich bewegen und letztendlich eine vierte Staffel oder vielleicht mehr machen werden.