The Well's Blessing lässt sich von A Short Hike, Spirited Away und Nintendo 64 inspirieren

The Well's Blessing ist ein Casual-Adventure-Puzzlespiel, das drei Teenager in einer Coming-of-Age-Geschichte begleitet. Jeder der Hauptcharaktere hat seinen eigenen Grund, sich in den Wald zu wagen, und Gerard San Miguel Navarro vom Entwickler Big Stretch hat einige der Hauptinspirationen enthüllt, die ihr Abenteuer zum Entstehen gebracht haben.

"Eine der größten Anspielungen ist A Short Hike. Nicht nur visuell, sondern auch auf andere Weise", sagte Navarro auf der BIG Conference. "Aber ja, wir mögen wirklich die Art von, wie du gesagt hast, PSX- und Nintendo-64-Look, weil er uns zu unserer eigenen Homecoming-Geschichte führt."

"Und es ist eine Geschichte über Teenager, die aufwachsen, deshalb fand ich es interessant, diese fast zu digitale, zu seltsame, abstrakte Art, eine natürliche Welt einzusetzen, aufzugreifen und daraus eine Geschichte zu machen", fuhr er fort. Navarro bezog sich auch auf Spirited Away, insbesondere im Hinblick auf die anthropomorphen Tiere des Spiels, da die übernatürlichen Elemente es ihm und seinem Team ermöglichten, die Symbolik der Spielthemen weiter zu erforschen. "Es passiert etwas Übernatürliches, aber tatsächlich handelt es sich um etwas sehr Persönliches, Realistisches und Reales", erklärte er.

