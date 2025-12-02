The Wayward Realms entfernt sich von der Unreal Engine, da eine eigene Engine uns "in die Lage versetzt, ein viel besseres Spiel zu liefern".

Der Entwickler OnceLost Games hat beschlossen, eine ernsthafte Änderung in der Entwicklung seines kommenden Fantasy-RPGs The Wayward Realms vorzunehmen. In einem neuen Steam-Blogbeitrag hat das Studio bekannt gegeben, dass es Unreal Engine ablegt, um stattdessen das Spiel mit eigener proprietärer Technologie zu entwickeln, die seine Flexibilität erhöht und uns ansonsten "positioniert, ein viel besseres Spiel zu liefern."

Die vollständige Erklärung erklärt, dass das jüngste Feedback der Fans zum Projekt zu dieser Veränderung geführt hat – und scheinbar zum Besseren, da OnceLost darauf hinweist, wie dies das Gesamtbild verbessern wird.

Es wird erwähnt, dass ihre eigene Engine es ermöglicht, das Spiel auf "jahrzehntealten Laptops ohne dedizierte GPUs" mit 30+ FPS zu laufen und dass sie sogar die gleiche Bildrate auf der ersten Generation Nintendo Switch unterstützt, was bedeutet, dass Konsolenunterstützung kein Problem darstellt. Hinzu kommt eine Karte , die "viermal so groß wie Manhattan" ist, die in weniger als einer Sekunde lädt und einen nahezu sofortigen Start bietet, eine Ladezeit für die gesamte Engine mit 300 Millisekunden (was unsere Entwicklungsgeschwindigkeit bereits mehr als verdoppelt hat), sowie vollständige Community-Modding-Unterstützung.

Auch wenn das alles spannend ist, besteht der Haken darin, dass eine so große Änderung bedeutet, dass das Spiel nun im Verzug liegt und erst im Juni 2026 für Kickstarter -Unterstützer verfügbar sein wird, sowie in den Monaten danach eine öffentliche Early-Access-Phase. Dennoch kann ab dem 3. Dezember weitere Updates zum Spiel erwartet werden.