The Watchers wird auf das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum zurückgesetzt

Das Veröffentlichungsdatum für Ishana Night Shyamalans kommenden Horrorfilm The Watchers wurde kurioserweise auf den 7. Juni zurückgesetzt. Zuvor war der Film auf den 14. Juni verschoben worden, aber New Line Cinema hat beschlossen, diese Entscheidung rückgängig zu machen und die Veröffentlichung auf den ursprünglichen Premierentermin zurückzusetzen.

Mit Dakota Fanning, Georgina Campbell und Olwen Fouéré in den Hauptrollen folgt The Watchers einer 28-jährigen Künstlerin, die in einem weitläufigen, unberührten Wald im Westen Irlands strandet. Auf der Suche nach einem Unterschlupf gerät sie unwissentlich in die Falle von drei Fremden, die jede Nacht von mysteriösen Kreaturen verfolgt werden.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von A.M. Shine und wurde von M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan und Nimitt Mankad produziert und die Kamera stammt von Eli Arenson.

