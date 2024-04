The Watched sieht in seinem neuesten Trailer absolut furchteinflößend aus

HQ

Der zweite Trailer für das erste Projekt von M. Night Shyamalans Tochter, The Watched (wie es in Großbritannien bekannt ist, wobei der globale Name als The Watchers gilt) wurde veröffentlicht und lässt den Horrorfilm absolut furchteinflößend aussehen.

In der Hauptrolle spielt Dakota Fanning eine junge Künstlerin, die in einem Bunker in einem unberührten Wald im Westen Irlands gefangen und gestrandet ist, der auch eine Ansammlung bösartiger und tödlicher Kreaturen beherbergt, die nachts durch die Wildnis streifen.

Wie bereits erwähnt, wurde der Film von Ishana Night Shyamalan inszeniert und basiert auf dem Roman von A.M. Shine. Es wird am 7. Juni für diejenigen in Großbritannien eröffnet, soll aber stattdessen am 14. Juni vollständig weltweit veröffentlicht werden. Seht euch den neuen Trailer unten an.