The Wandering Village wird mit dem The Last Leviathan DLC erweitert

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Wenn Sie Ihre Zeit genossen haben, großartige Stadtlandschaften und Dörfer in The Wandering Village zu erschaffen, haben wir sehr gute Nachrichten zu teilen. Während der Wholesome Games Showcase war der Entwickler Stray Fawn Studio vor Ort, um zu bestätigen, dass das Spiel bald eine riesige Erweiterung bekommen wird.

Der DLC ist als The Last Leviathan bekannt und führt eine riesige Amphibienkreatur ein, auf der viel Platz vorhanden ist, um auf seinem Rücken eine florierende Gemeinschaft aufzubauen. Der DLC bringt neue Gebäude, Ressourcen, einen anderen Technologiebaum, "Stunden frischen Inhalts". Es wird zusammen mit einem "großen kostenlosen Update" erscheinen, das die Interaktion zwischen Onbu und der neuen Kreatur vertiefen soll, neue Körpertemperatur- und Stimmungsmechaniken, frische Kosmetika und ein neues Biome im Arktischen Ozean hinzufügen soll.

Wir kennen die Veröffentlichungspläne für den DLC noch nicht, aber bleiben Sie dran, denn zweifellos wird es früher als später noch mehr zu erzählen geben. Schaut euch vorerst unten einige neue Bilder der Erweiterung The Last Leviathan an.