The Walking Dead: The Telltale Definitive Series erhältlich

Skybound Games hat diese Woche The Walking Dead: The Telltale Definitive Series auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. In der Box stehen alle vier Seasons bereit, das Spin-Off The Walking Dead: Michonne ist ebenfalls enthalten. Fans dürfen sich über zehn Stunden lang Entwicklerkommentare anhören und Einblicke hinter die Kulissen erhalten. Ein Dokumentarfilm namens Return of The Walking Dead, ein Musikplayer und etliche Artworks sind auch enthalten, 50 Euro zahlt ihr für dieses Gesamtpaket.

