The Walking Dead: The Ones Who Live: The Ones Who Live bekommt einen ersten Teaser

Die Hauptserie The Walking Dead endete letztes Jahr, aber das bedeutet nicht, dass das Universum tot ist. Weit gefehlt, denn wir haben mehrere Spin-offs wie The Walking Dead: Dead City (Premiere im Juli), The Walking Dead: Daryl Dixon, das letzten Monat Premiere feierte, und das vielleicht aufregendste Projekt, The Walking Dead: The Ones Who Live.

Zu letzteren gehören sowohl Andrew Lincoln als auch Danai Gurira als ihre beliebten Charaktere Rick Grimes und Michonne. Es ist nicht viel über die Show bekannt, aber pünktlich zur New York Comic Con an diesem Wochenende haben wir jetzt den ersten Teaser. Schauen Sie es sich unten an.

The Walking Dead: The Ones Who Live: The Ones Who Live feiert im Februar 2024 auf AMC und AMC+ in den USA Premiere, aber wir haben noch nicht gehört, welche oder ob Kanäle oder Streaming-Dienste in Europa es aufnehmen werden.