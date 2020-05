The Walking Dead: Saints & Sinners schockt überraschend PS4-Spieler

Im Januar hat Skybound Games einen hammerharten VR-Kracher im grausamen Universum von The Walking Dead veröffentlicht. Das Spiel hat unserem Kollegen Kalle gut gefallen, allerdings stand der Titel bislang nur PC-Spielern zur Verfügung. Heute ist das Spiel überraschend auf der Playstation 4 veröffentlicht worden, zum Spielen sind zwingend ein PSVR-Headset und Move-Controller erforderlich. Das Basisspiel bekommt ihr für 35 Euro, für 55 Euro bekommt ihr das Upgrade der Tourist Edition (mit drei Blaupausen zur Waffenherstellung und weiterem Sammelkram). Bevor ihr spielt wollen wir eine Warnung aussprechen: Ihr werdet einen starken Magen brauchen, um The Walking Dead: Saints & Sinners in VR zu erleben...

Quelle: Resetera.