The Walking Dead kehrt im Februar 2021 zurück

AMC verkündete, dass The Walking Deads zehnte Staffel am 28. Februar 2021 fortgesetzt werden wird. Bisher erhielten wir jeden Oktober eine neue Staffel, doch aufgrund der Pandemie mussten diese Pläne dieses Jahr verändert werden. Sechs weitere Folgen erwarten uns für die zehnte Staffel, die letzte wird am 4. April ausgestrahlt. Für die elfte Staffel gab es bisher keine genauen Informationen, doch vielleicht erhalten wir diese wieder planmäßig im nächsten Oktober.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass Robert Patrick (Terminator 2: Judgement Day) die Rolle eines Charakters namens Mays spielen wird.

In einer Pressemeldung schreibt AMC: ''In diesen sechs neuen Episoden, werden unsere Überlebenden versuchen, sich nach der Zerstörung der Flüsterer wieder aufzuraffen. Die jahrelangen Anstrengungen prasseln auf sie ein, während Traumata zurückkehren und ihre verletzlichen Seiten offenbaren. Werden sie die innere Stärke finden, um ihre Leben, Freundschaften und die Gruppe intakt zu halten, während sie den Status der Menschheit, den Status ihrer kollektiven Gemeinschaft und den Status ihres Verstands hinterfragen?''

