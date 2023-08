The Walking Dead: Destinies wurde offiziell enthüllt. Das narrative Action-/Adventure-Spiel stammt von Flux Games und wird von GameMill Entertainment veröffentlicht.

The Walking Dead: Destinies deckt die Staffeln 1-4 der Serie ab und ermöglicht es den Spielern, ihre Meinung darüber zu äußern, was hätte passieren sollen. Es können einige große Entscheidungen getroffen werden, die die Zeitlinie von The Walking Dead für immer verändern, wie z. B. Shane Rick töten zu lassen.

Eine Veröffentlichung wurde derzeit für Switch, PlayStation, Xbox und PC bestätigt. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber das Spiel soll bald erscheinen, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten.