The Walking Dead: Destinies erscheint am 17. November

Spieler werden bald in der Lage sein, die Geschichte aus der ersten Hälfte von The Walking Dead neu zu gestalten, da Flux Games bekannt gegeben hat, dass The Walking Dead: Destinies am 17. November für Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird.

Das im August angekündigte Action-Adventure-Spiel ermöglicht es den Spielern, klassische Momente aus der Serie noch einmal zu erleben, und bietet ikonische Orte wie Atlanta, die Greene-Farm, das Gefängnis und Woodbury. Es bietet auch 11 spielbare Charaktere, darunter offensichtliche Favoriten wie Rick Grimes, Daryl Dixon und Glenn Rhee und eine Handvoll unerwarteter Entscheidungen wie Theodore Douglas, Lori Grimes und der Gouverneur.

Neben dem Veröffentlichungsdatum wurde auch ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht, der unten zu finden ist: