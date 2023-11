HQ

Wir alle kennen die Geschichte der äußerst beliebten TV-Serie von AMC (basierend auf Robert Kirkmans Bestseller-Comic-Reihe). Sheriff Rick Grimes erwacht aus dem Koma und stellt fest, dass die Welt untergegangen ist. Ein tödliches Virus hat die gesamten Vereinigten Staaten lahmgelegt, und die lebenden Toten patrouillieren in den leeren, zerbombten Straßen. Um zu überleben, muss Rick seinen alten Polizeikollegen Shane ausfindig machen, um seine Kräfte zu bündeln und eine ungreifbare Situation in den Griff zu bekommen. Gemeinsam müssen sie Ricks Frau Lori und seinen Sohn Carl in Sicherheit bringen und dann einen Plan ausarbeiten, um sich im nahe gelegenen Gefängnis von Atlanta zu verbarrikadieren. Zuvor wird jedoch enthüllt, dass der beste Freund Shane mit seiner Frau Lori, die jetzt mit seinem Kind schwanger ist, herumgealbert hat, während der alte, mürrische Rick in seinem Koma döst und den Überblick über den ganzen Weltuntergangsprozess verloren hat. Es kommt zu einem großen Drama und Menschen müssen getötet werden, zusätzlich zu den Hunderten von Beißern mit ihren schleimigen Gliedmaßen, die versuchen, die überarbeiteten Gehirne der überlebenden Helden zu zerkauen. Tod, Drama, schlechte Dialoge, Tod und noch mehr Drama sind das, was in all den Jahren, in denen die TV-Serie läuft, angeboten wird oder wurde.

Mit dem neu veröffentlichten Lizenzspiel The Walking Dead: Destinies wollen das südamerikanische Spielestudio Flux Games (Cobra Kai: The Karate Kid Saga) und der Publisher GameMill Entertainment (Herr der Ringe: Gollum und Nerf Legends) Ihnen als Spieler die Chance geben, die Geschichte von The Walking Dead teilweise neu zu schreiben. Du wirst die Möglichkeit haben, das Schicksal von Shane, Rick, Dale, Glenn, Lori und einigen anderen zu ändern, indem du auf dem Weg dorthin einige wichtige Entscheidungen triffst. Nun, so funktioniert es in der Theorie - zumindest. Natürlich auch auf dem Papier. Denn so wurde dieses Spiel vermarktet. "Wähle dein eigenes Schicksal". Das hört sich gut an. Umfassend. Spannend. Verschieden. Leider funktioniert das aber nicht merklich besser als die grundlegende Spielmechanik hier, die an Abscheulichkeit grenzt.

Das Spiel beginnt genau so, wie es die Serie einst getan hat. Rick kriecht aus dem polygonarmen Krankenhausbett und macht seine ersten stolpernden Schritte in Richtung Ausgang, wo Blut und Leichen in einem kleinen, niedrig aufgelösten Haufen gesammelt sind. Springen! Danach steht er da, auf der Autobahn mitten in Atlanta, in seinen frisch gebügelten Sheriff-Klamotten, und das Zombie-Gemetzel kann beginnen. Viele wirklich dumme und schrecklich hässlich animierte "Walker" müssen mit Baseballschlägern zu Tode geprügelt werden und Rick muss die Innenstadt erreichen, wo er auf den gepanzerten Wagen klettern will, um dem sicheren Tod zu entgehen. Springen! Du spielst jetzt als Glenn. Schlagartig. Die gleichen müden Walker müssen mit den gleichen müden Werkzeugen getötet werden, und wenn sie nicht gerade hellgraue Zombieschädel zertrümmern, steht Schleichen auf dem Programm.

The Walking Dead: Destinies ist eine direkte Kopie von The Last of Us mit allem, was dazu gehört. Manchmal sind die Feinde so tödlich, dass es unmöglich ist, sich durchzukämpfen, während es manchmal völlig in Ordnung ist. Du wirst nie wissen, was einen Kampf dazu bringt, dich als Spieler zu töten oder die einfachste Herausforderung in der Geschichte des Spiels zu bieten. Es ist einfach so, und du bist einfach gezwungen zu testen (und zu sterben), um die Antwort zu bekommen. Manchmal gibt es Stealth-Anforderungen und man kann genau die gleiche "Präsenz"-Funktion wie in Naughty Dogs Meisterwerk aktivieren, wo die Spielwelt kurzzeitig schwarz-weiß wird und man über ein nebliges Geräusch seine Stealth-Route planen kann, um "patrouillierenden" Zombies auszuweichen. Sie gehen oft zwei Meter geradeaus, drehen sich um und gehen zwei Meter in die andere Richtung, dann zwei Meter in die Richtung, in die sie zuerst gegangen sind, und drehen sich dann wieder um. Das Schleichen ist also so hirnlos nutzlos, dass es kaum möglich ist, es ohne Lachen zu tun.

Tatsächlich ist alles so schlecht, dass die Lacher dicht und schnell kommen. Die Animation sieht so aus, als wäre etwas schief gelaufen und die Entwickler haben dabei Frames "verloren", während die Spielmechanik selbst an ein schlechtes Handyspiel erinnert, das eigentlich nichts anderes will, als The Last of Us zu sein. Am schlimmsten ist es, wenn die Charaktere versuchen, in verschiedenen Dialogsequenzen miteinander zu interagieren. Es macht wirklich nicht viel Sinn. Rick, Dale, Shane und all die anderen sehen aus, als wären sie aus Blätterteig modelliert worden, und jede einzelne Proportion in jedem einzelnen Gesicht in diesem Spiel ist falsch. Ricks Gesicht sieht sehr aus wie ein Selbstporträt von jemandem mit einem Blutalkoholspiegel von 2,8 oder jemandem, der gerade seine Highschool-Prüfung mit einer Endnote von 0,1 abgeschlossen hat. Schlimmer geht es nicht. Schon gar nicht für die Playstation 5 im Jahr 2023.

Ich sollte wahrscheinlich mehr über The Walking Dead: Destinies schreiben. Gehe ins Detail, wie schlecht die Grafik ist (sieht aus wie ein zehn Jahre altes Handyspiel), wie schlecht der Sound, die Spielwelt oder die Bosskämpfe sind, aber das stört mich nicht. Wenn Flux Games sich nicht einmal die Mühe machen kann, Rick Grimes so zu modellieren, dass er sogar Andy Lincoln ähnelt (sondern eher eine intelligenzfreie Weizenlänge in einem Krankenhauskittel), kann ich mir auch nicht die Mühe machen, ihre schlechte Arbeit hier zu beschreiben. Stattdessen ist es für mich wichtig, Sie richtig zu warnen, damit Sie am Ende nicht für diesen schrecklichen Müll bezahlen. Denn das ist neben Skull Island: Rise of Kong und Herr der Ringe: Gollum das schlechteste Spiel des Jahres. Schande auf euch!