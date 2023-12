The Walking Dead: Betrayal wird abgeschaltet und von Steam entfernt

HQ

Nur drei Monate nach der Veröffentlichung als Early Access haben die Entwickler Skybound Games und Other Ocean Interactive bekannt gegeben, dass The Walking Dead: Betrayal eingestellt wird. Das Spiel wurde nun vollständig von Steam entfernt und wenn Sie es gekauft haben, können Sie eine Rückerstattung beantragen. Ein weiterer Rückschlag also, wenn es um Spiele mit dem Thema The Walking Dead geht, denn The Walking Dead: Destinies, das kürzlich veröffentlicht wurde, wurde gelinde gesagt kritisiert.

Der Grund, warum es jetzt entfernt wird, muss einfach sein, dass es viel zu wenige Spieler angezogen hat. Das erklären die Entwickler auch in einem Blogbeitrag auf Steam. Wenn Sie Ihr Geld zurückerhalten möchten, stellen Sie einfach auf dem üblichen Weg eine Anfrage auf Steam.