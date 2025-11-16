The Waiting Game: Befindet sich Gaming in einer Zeitkrise?

HQ

Wir alle wissen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis Spiele veröffentlicht werden. AAA-Erlebnisse erfordern größere Budgets, größere Welten und Grafiken, die versuchen, euch auf eine Art und Weise vom Hocker zu hauen, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. Es gibt mehr Spiele als je zuvor und mehr Menschen sind sich ihrer bewusst als je zuvor, was bedeutet, dass der Wettbewerb hart ist, sodass Sie verstehen können, warum bestimmte Titel poliert werden müssen. Aber wenn Sie ein Fan eines Franchises oder einer Serie sind, die nicht Call of Duty oder ein Sporttitel ist, können Sie sich genauso gut in eine Kryostasekammer werfen oder sich auf den interstellaren Planeten katapultieren lassen, auf dem jede Stunde sieben Jahre auf der Erde ist.

"Weinen wir wegen der Verzögerung von GTA VI, oder?" Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich denke, auch ohne dass Rockstar auf die Bremse seines Hype-Zuges tritt, ist es immer noch schwer, das Gefühl loszuwerden, dass wir uns in einen absolut trägen Zustand verlangsamt haben, wenn es darum geht, den Fans neue Einträge in einer Serie zu bieten. Dragon Age-Fans mussten ein Jahrzehnt warten, bis sie The Veilguard bekamen, was sich für viele als Schlag ins Gesicht herausstellte. Batman: Arkham-Fans warteten fast genauso lange, um Rocksteady in einem Live-Service-Beitrag zu sehen, der sich von Anfang an wie eine schlechte Idee für ein Spin-off anfühlte. Wenn man sich geplante Spielveröffentlichungen auf einer Zeitleiste ansieht, kann es so aussehen, als würden die Jahre schnell vergehen, aber wenn man das Wartespiel durchlebt, kann es sehr schwer sein, sich für irgendetwas zu begeistern.

Ich verspreche, dass dies nicht nur ein Doomercore-Posting über den Zustand der Branche ist, sondern wenn wir uns zum Beispiel den Film ansehen, wird die Fortsetzung von The Batman (hoffentlich) fünf Jahre nach dem Originalfilm erscheinen, und das wird als titanisches Warten angesehen. Das ist so ziemlich die Mindestzeit, die AAA-Erlebnisse derzeit für die Entwicklung benötigen, und diese Zeit scheint nur länger zu werden. Das übt einen übermäßigen Druck auf die Entwickler aus, alles richtig zu machen, und es verwirrt die Fans, da sie sich nicht sicher sind, ob sie etwas kritisieren können, was sie schon so lange wollten. Dragon Age: The Veilguard ist meiner Meinung nach ein phänomenales Beispiel, während wir es in den meisten anderen Gaming-Epochen einfach als kleinen Flop abgetan hätten, aber wissen, dass das bedeutet, dass die Entwickler es beim nächsten Mal besser machen können. Dragon Age 2 war für viele kein Meisterwerk, als es veröffentlicht wurde, aber man hätte nie gedacht, dass es das letzte sein würde, das man von der Franchise sehen würde, weil es nicht eine Milliarde Einheiten verkaufte.

Es gibt keinen Platz für Stolpern, und das ist der Punkt, an dem sich das Gaming im Moment am halsabschneiderischsten anfühlt. Können wir wirklich weitere 13 Jahre warten, wenn GTA VI stinkt? Oder weitere 12, wenn The Witcher IV seinem Vorgänger nicht das Wasser reichen kann? Dies führt zu einem Teufelskreis, in dem die Fans das Gefühl haben, dass die Entwicklung von Spielen viel zu lange dauert und ihre Begeisterung sinkt, aber die Entwickler sich auch zurückziehen und mehr Zeit damit verbringen, zusätzliche Details und Inhalte hinzuzufügen, in der Hoffnung, dass sie mit ihrer Majestät ihrer Vergangenheit mithalten können. Du wirst sehen, dass eines der besten Spiele, die du je gespielt hast, von einem Studio kommt, mit dem du nur teilweise vertraut warst, und dann fühlst du immensen Herzschmerz, wenn sie sagen: "Prost auf die Awards, Jungs, bis in sieben Jahren." So funktioniert es heutzutage, aber es ist etwas, das die Spielewelt ernsthaft einschränken sollte.

Das ist vor allem dann der Fall, wenn wir wollen, dass sich große IPs weiterhin groß anfühlen. Wenn du bei jeder Veröffentlichung eine neue Generation von Spielern davon überzeugen musst, auf dein Spiel zu springen, wirst du Schwierigkeiten haben, es sei denn, du bist absolut massiv. Dies ist jedoch ein Segen für neue Studios und IPs, die einen Fuß in die Tür bekommen. Clair Obscur: Expedition 33 fühlte sich an wie die Antwort auf Fragen, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie stellten, und es hätte wahrscheinlich keinen Raum zum Gedeihen gehabt, wenn jeder The Elder Scrolls IX, Grand Theft Auto VIII und The Witcher VI gespielt hätte. Echte Juwelen haben die Chance, entdeckt zu werden, denn während wir auf unsere nächste große Veröffentlichung warten, brauchen wir etwas zum Spielen.

Ein weiterer Grund, die Hoffnung nicht zu verlieren, ist, dass es Studios gibt, die Titel produzieren, als gäbe es kein Morgen. FromSoftware ist ein großartiges Beispiel dafür, denn selbst wenn Sie die Mech-Action und Multiplayer-Richtungen der letzten Jahre nicht geliebt haben, ist Elden Ring immer noch erst drei Jahre alt und hatte eine Erweiterung in Spielgröße, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. The Duskbloods, Elden Ring: Nightreign und Armored Core VI: Fires of Rubicon bilden ein Portfolio aktueller und kommender Veröffentlichungen, die beweisen, dass FromSoftware nicht immer komplett innovativ ist, sondern gerne neue Dinge ausprobiert, anstatt nur auf den Händen zu sitzen und auszuspucken, was funktioniert. Zugegeben, es erfindet sein eigenes Rad nicht oft neu, aber wenn wir schnellere Veröffentlichungen wollen, brauchen wir auch Vorbehalte. Dann gibt es noch Nintendo, das in einem Jahr so viele neue Spiele rausbringt, dass man nur schwer mithalten kann, wenn man ein Fan all seiner IPs ist. Auch Owlcat Games hat so viele Projekte in Arbeit, dass ich nicht weiß, wie einer der Mitarbeiter Schlaf bekommt.

Das soll nicht heißen, dass es keinen Sinn macht, wenn sich Spiele Zeit nehmen. In letzter Zeit wurden einige großartige Fortsetzungen und Franchise-Einträge veröffentlicht, die enorme Verbesserungen gegenüber ihren Vorgängern bieten. Kingdom Come: Deliverance II ist zum Beispiel ein Spiel, das dem Original weit überlegen ist. Ich denke auch, dass die Studios anfangen zu erkennen, dass größer nicht immer besser ist, wenn es um Spielwelten geht, und dass die Spieler den Sweet Spot von 40-60 Stunden lieben, wenn sie ein "großes Spiel" mit Platz für vielleicht eine 100-120-stündige Kampagne pro Jahr oder so schlagen müssen. Die 2020er Jahre waren geprägt von einem Aufblähen in der Gaming-Branche, und wir hoffen, dass sich eine gesunde Schrumpfung auf die Größe unserer Spiele auswirken kann.

Um meine Frage zu Beginn dieses Artikels zu beantworten: Nein, ich glaube nicht, dass sich Gaming in einer Zeitkrise befindet. Es könnte so aussehen, wenn du dich nur für ein paar große Franchises interessierst, und obwohl es entmutigend ist zu wissen, dass du wahrscheinlich ein Jahrzehnt älter sein wirst, als du jetzt bist, wenn die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 herauskommt, werden Spieler, die sich daran gewöhnen, Titel aus einer Vielzahl von Genres, Entwicklern und mehr zu genießen, sehr belohnt. Wenn ab morgen bekannt gegeben würde, dass buchstäblich keine Spiele mehr gespielt werden müssen, dann könnten die meisten von uns 100 Jahre damit verbringen, ihren Rückstand abzuarbeiten oder unsere Favoriten erneut zu spielen. Auch wenn es sich anfühlt, als wäre alles vorbei, wenn du feststellst, dass du jahrelang auf dein nächstes Elder Scrolls oder was auch immer warten wirst, denke stattdessen an all die großartigen Spiele, die bis dahin kommen werden.