The Vessel: Nächstes Inhaltsupdate für GTFO erscheint kommende Woche

Der schwedische Entwickler 10 Chambers Collective aktualisiert seinen teambasierten Horror-Shooter GTFO regelmäßig mit neuen Inhalten über ein Modell, das sie "Rundown" nennen. Der nächste Content-Drop mit dem Titel "The Vessel" wird nächste Woche am 11. Juni erwartet. Eine neue Umgebung, einen weiteren Feind und ein frischer Satz an Story-Elementen gelangen auf diesem Weg ins Spiel.

Als aktualisierter Schauplatz zieht es uns in ein Untergrundlabor, wo sieben neue Expeditionen und eine Vielzahl experimenteller Waffen auf uns warten. Die werden wir auch benötigen, um einen "schrecklichen neuen Feind" die Stirn bieten zu können, heißt es in der Pressemitteilung. Was so unheimlich daran sein soll, hat wohl mit der Soundkulisse zu tun - wir sind gespannt.

Wer an der Geschichte des Spiels interessiert ist, hat deutlich mehr Grund zur Freude: Simon Viklund von 10 Chambers Collective erklärt: "In Rundown 003, The Vessel, könnt ihr mehr Hinweise finden und euch ein besseres Bild davon bekommen, was wirklich in diesem Komplex passiert."