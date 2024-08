HQ

Ich werde aufsatteln. Wechseln Sie die Spur. Schlagen Sie einen neuen Karriereweg ein, schulen Sie sich um. Weil ich Drehbuchautor werden werde, habe ich mich entschieden. Und ich werde exklusiv für die Produktionsabteilung von Netflix arbeiten. Ich werde eine Menge Drehbücher für ihre kommenden Blockbuster im Action-Comedy-Genre schreiben, und ich werde alles daran setzen, den dümmsten Mist zu machen, den ich mir vorstellen kann. Mein erstes Drehbuch wird von einem kleinen, atemlosen alten Klempnerjungen handeln, der von einer internationalen Spionageorganisation rekrutiert wird, nur weil seine 28-jährige Highschool-Liebe ihn für "anständig" hält, woraufhin eine gute und urkomische Komödie folgt, als der eigene Daddy Longlegs dieses Agenten schnell in das Leben eines Spions eingewiesen wird. Ich werde es mit etwas Romantik aufpeppen. Einige clevere Einzeiler und Feuergefechte, die aussehen, als wären sie von der Reederei gepflückt worden.

Verdammte Hölle... Ich habe gerade gemerkt, dass es diesen Film schon gibt. Es ist bereits gemacht. Netflix hatte den überaus guten Geschmack, diese goldene Idee zu verfilmen, bevor ich die Scheiße überhaupt zu Papier gebracht habe, und seit heute früh schmachtet sie unter den "Neuerscheinungen" auf der größten Streaming-Plattform der Welt. Und ich habe ihn leider gerade zu Ende geschaut. The Union. Was ich natürlich hätte ignorieren sollen.

Herz aus Stein. Heben. Mann aus Toronto. Rote Warnung. Spenser Vertraulich. Zeit für mich. 6 Unter der Erde. In den letzten Jahren wurden so viele unglaublich teure, aufwendige Filme aus der Netflix-eigenen Produktionsabteilung (Originals) herausgebracht, dass es fast unmöglich ist, sie aufzulisten, ohne einen akuten Krampf in den Fingern zu bekommen. Das meiste davon basiert auf einfallslosen, dummen, dünnen Drehbüchern und wurde von Regisseuren ohne Vision, visuelles Flair oder persönliche Note gemacht, und das meiste sieht aus wie hässliche, schlechte Episoden einer beschissenen TV-Serie.

The Union schließt sich der Menge an, ohne Verzug. Die Geschichte des gescheiterten Bauarbeiters, der über einen alten, verblichenen Funken eines Highschool-Schwarms in einen internationalen Spionagering verwickelt wird, ist so schlecht geschrieben, dass es sich manchmal eher wie ein Saturday Night Live-Sketch anfühlt, und jede Figur ist auf eine so nuancierte, einfallslose, stereotype Weise geformt, dass es leicht ist, genau herauszufinden, was sie sagen wollen, lange bevor sie den Mund aufmachen. Marky-Mark gibt sich hier echte Mühe, verloren, ahnungslos und ungeübt zu wirken, aber aufgrund der schlechten Regie und eines dummen Drehbuchs fällt sein rauer Idiot aus der Arbeiterklasse flach, ebenso wie Halle Berrys Spion. Halle ist zu alt, um die Rolle eines sportlichen Superagenten glaubwürdig zu spielen, reimt sich eher auf eine normale, alte, müde Mutter von mehreren Kindern, die mit einem frischen jugendlichen Haarschnitt ein CIA-Gespenst abgibt und dabei in mehr Szenen mehr Varianten von Hüten auf drei Vierteln trägt, als man zählen kann.

Es ist hässlich, The Union. Faul, hässlich mit schrecklich schlechter Action und sinnlosen Kämpfen, denen es an emotionalem Gewicht, guter Choreografie und anständiger Kameraarbeit mangelt. Ich verstehe natürlich, dass Schauspieler wie Halle, Wahlberg und vor allem der Oscar-Preisträger Jk Simmons nicht nein sagen können zu drei Wochen einfacher Arbeit für Netflix und einem massiven Gehaltsscheck, aber es ist einfach tragisch, was aus "Netflix Originals" in den letzten Jahren geworden ist. Reiner und einfacher Müll.

