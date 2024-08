The Umbrella Academy: Staffel 4

HQ

Obwohl es während seiner Laufzeit von vier Staffeln definitiv seine Höhen und Tiefen gab, war The Umbrella Academy größtenteils eine der besseren Adaptionen von Netflix. Die Serie, die auf den gleichnamigen Comics basiert, folgt einer dysfunktionalen Familie ehemaliger Kinder-Superhelden, die mehrmals die Aufgabe haben, ihre kleinen Beschwerden zu überwinden, um die Welt zu retten. Es ist eine bewährte Formel, aber wo sich The Umbrella Academy schon immer von seinen Superhelden-Gegenstücken unterschieden hat, ist in Form der Kräfte seiner Protagonisten, die zufällig, seltsam und wenn überhaupt ein bisschen nutzlos sind. Und trotzdem gelingt es der Bande, sie zu nutzen, um immer wieder eine universelle Katastrophe zu verhindern.

In dieser letzten Staffel geht alles wie gewohnt weiter. Nach den Ereignissen von Staffel 3, in der sich die Crew in einer neuen Zeitlinie und ohne ihre Kräfte und ein normales Leben wiederfindet, treten sie bald wieder in das Leben des anderen ein, um ein fünfjähriges Wiedersehen zu erleben, bei dem kurz darauf die Hölle losbricht und eine Reihe unaufhaltsamer Ereignisse in die Tat umgesetzt werden. Wenn du vor Saison 4 The Umbrella Academy gesehen hast, wirst du mit diesem Aufbau und dieser Formel sehr vertraut sein.

Sie werden auch mit dem überwältigenden Gefühl der Verwirrung vertraut sein, das das Zeitlinien-Hopping und die multiversale Erzählung dem Zuschauer aufzwingen. Ehrlich gesagt, wie es in Marvel, DC und buchstäblich jedem Projekt, das mit der Zeit spielt, der Fall ist, führt dies auch in The Umbrella Academy zu einer verworrenen und schwer zu verfolgenden Geschichte, die im Laufe der Episoden immer weniger Sinn ergibt. Oder zumindest bis zum letzten Drittel der letzten Episode, in dem Five wie üblich sein großes, altes Gehirn benutzt, um genau zu erklären, was passiert. Es ist sicherlich ein Problem, aber es ist auch ein häufiges Problem in der heutigen Unterhaltungsbranche und eines, mit dem The Umbrella Academy seit Saisons konfrontiert ist.

Was in dieser letzten Reihe von Episoden deutlich besser ist, ist das emotionale Gewicht und die Dynamik zwischen den Darstellern und den Hauptcharakteren. Es fühlt sich an, als hätte die Gang nach drei Staffeln der schrittweisen Verbesserung dieses Mal ihren Höhepunkt erreicht, wo die Verbindungen zwischen ihnen, der Humor und die Vertrautheit, die emotionalen Bindungen und die Art und Weise, wie sie alle aneinander abprallen, für einige wirklich packende und schwere Szenen sorgen, die die Kerngeschichte wirklich wichtig und relevant erscheinen lassen. Aidan Gallagher als Five, Elliot Page als Viktor und Ritu Arya als Lila sind die herausragenden Darsteller der Haupttruppe, aber auch David Castaneda als Diego, Tom Hopper als Luther, Robert Sheehan als Klaus, Justin H. Min als Ben und Emmy Raver-Lampman als Allison liefern alle hervorragende Leistungen ab.

Die Hauptantagonisten landen nicht ganz auf die gleiche Weise wie einige der Bösewichte der vorherigen Staffeln, da Nick Offerman und Megan Mullally als Dr. Gene und Dr. Jean Thibodeau als Kernantagonisten ziemlich vergessen werden können und Colm Feores Reginald Hargreeves die Brutalität vermissen lässt, die ihn in der Vergangenheit zu einer so auffälligen Kraft gemacht hat. Es gibt diesmal einen erzählerischen Grund für diese reduzierten Bösewichte, und es ist einer der Hauptgründe dafür, wie die Serie zu einem passenden und erfüllenden Ende gekommen ist, aber es wäre interessant gewesen, die Bande in dieser Staffel mindestens einmal in Gefahr zu sehen und nicht nur auf ihrem Weg zum Erfolg zu stolpern.

Der Humor ist einer der besseren Teile von The Umbrella Academy in dieser Staffel, mit einigen wirklich urkomischen Szenen. Der Moment im Minivan (ja, der hier...) wird als ikonisch in die Geschichte eingehen, ebenso wie einige von Luthers Tanznummern und Klaus' zugekoksten Unternehmungen. Diese Staffel leistet fantastische Arbeit bei der Balance zwischen tiefen Emotionen und unbeschwertem Humor, nicht bis zu dem Punkt, an dem Bathos den Moment ruinieren, sondern auf eine Weise, die die schwereren Elemente und Geschenke und das gleichmäßigere Angebot aufbricht.

Es gibt immer Raum für Verbesserungen in der VFX-Seite der Show, da sie ehrlich gesagt die meiste Zeit billig aussieht. Aber andererseits ist dies für die Unterhaltung im Jahr 2024 nicht ungewöhnlich, und wir sehen hässliche CGI und Effekte, die inMarvel teuren Blockbustern und billigeren Shows hervorstechen. Was ich zugunsten der letzten Staffel von The Umbrella Academy sagen möchte, ist, dass sie es in sechs Episoden schafft, mehr zu tun, eine Geschichte auf eine bedeutungsvollere Weise voranzutreiben, packende und emotionale Sequenzen zu präsentieren und sogar diese Interpretation der Comicserie in einer kürzeren Zeitspanne angemessen und erfüllend abzuschließen, als wir es bei anderen TV-Serien in letzter Zeit gesehen haben. Es gibt definitiv etwas sehr Positives darüber zu sagen, wie eng sich diese letzte Staffel anfühlt und wie sie in der perfekten Länge ihre Arbeit verrichtet. Wenn man eine Episode herausschneidet, fühlt sie sich zu kurz an, und eine weitere Episode zieht sie in die Länge.

Während du also wahrscheinlich Kopfschmerzen bekommen wirst, wenn du versuchst, die Haupthandlung in der letzten Staffel von The Umbrella Academy im Auge zu behalten, wirst du dich auch daran erinnern, was diese Charaktere so besonders macht, und diesen bittersüßen Geschmack entwickeln, dass die Reise mit ihnen ihr Ende gefunden hat. Dies ist ein denkwürdiges Ende einer der besseren Netflix-Serien der letzten Zeit, und auf jeden Fall einen Blick wert, wenn Sie The Umbrella Academy seit ihrer Ankunft im Jahr 2019 verfolgen.