The Traitors kommt für eine zweite Staffel zurück

Ende 2022 war die BBC dank der neuen Serie über soziale Deduktion, die ausgestrahlt und die Aufmerksamkeit des Landes auf sich zog, in aller Munde. Bekannt als The Traitors, ließ die Serie eine Reihe von Kandidaten in einem Spiel von Verstand und Verrat gegeneinander antreten, alles in dem Bemühen, einen hohen Preispool zu gewinnen, und die Lügen und Grausamkeiten brachten ihr sofort einen Platz in den Herzen der Fans.

Nun, die massive Aufmerksamkeit und Zuschauerzahl, die die Serie generiert hat, hat der BBC bereits grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben, was von Moderatorin Claudia Winkleman in einem speziellen Video angekündigt wurde.

Um die Ankündigung zu ergänzen, wurde auch bekannt gegeben, dass die BBC derzeit Anwendungen für Personen betreibt, die daran interessiert sind, an der Show teilzunehmen und daran teilzunehmen. Wenn dies etwas zu sein scheint, das Sie ausprobieren möchten, können Sie hier vorbeischauen, um mehr zu erfahren.

Es wird nicht erwähnt, wann The Traitors ab sofort wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, aber hoffentlich wird es nicht zu lange dauern, da wir uns auf weitere Lügen und Chaos freuen.