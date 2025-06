The Toxic Avenger kehrt in einem blutigen, Wischmopp schwingenden Red Band-Trailer zurück

HQ

Blut, Eingeweide und wilde Mopp-Gerechtigkeit. Das ist nur der Anfang dessen, was auf uns zukommt, wenn Troma endlich den völlig unzensierten und völlig verrückten Trailer zu The Toxic Avenger veröffentlicht. Mit anderen Worten: genau das, wovon wir geträumt haben - glorreiche B-Movie-Vibes und herrlich verrückte praktische Effekte.

Die Hauptrolle des Müllarbeiters Winston Gooze - alias Toxie - spielt Peter Dinklage, der sich nach einem seltsamen Unfall von einem stümperhaften Hausmeister in einen supermutierten Antihelden verwandelt, der einen tödlichen Wischmopp als Waffe seiner Wahl schwingt.

Regisseur Macon Blair beschreibt die Gewalt als etwas, das direkt aus Itchy & Scratchy stammt - übertrieben, brutal und wunderbar effektiv. Das Produktionsstudio war voll an Bord, und Blair verspricht eine "Rock'n'Roll-Spaßzeit", wie wir sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben.

Unter dem mutierten Anzug steckt Luisa Guerreiro, während Dinklage die Stimme leiht. Und nach dem begeisterten Empfang des Films beim Fantastic Fest sind wir wirklich gespannt darauf, Zeuge des Wahnsinns zu werden, wenn er am 29. August in die US-Kinos kommt. Und was ist mit einer schwedischen Veröffentlichung? Das ist noch in der Schwebe.

Schaut euch unten den herrlich aus den Fugen geratenen Red Band-Trailer an.