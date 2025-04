The Toxic Avenger kehrt in diesem neuen Teaser-Trailer zurück

HQ

Toxie ist zurück in diesem brandneuen, vorhersehbar blutrünstigen Teaser für das kommende Remake des Troma-Kultklassikers The Toxic Avenger. Die größte Änderung dieses Mal ist, dass Winston Gooze, der groteske Rächer, jetzt von Peter Dinklage gesprochen wird. Oder zumindest ist es seine Stimme – denn die Person, die wir tatsächlich in allen Szenen sehen, ist Luisa Guerreiro.

The Toxic Avenger ist schon seit Jahren fertig, aber aufgrund seiner harten Sprache, Gewalt und mehreren Nacktszenen hat es schwierig, einen Verleih zu finden. Glücklicherweise ist Cineverse eingesprungen und hat den Film unter seine Fittiche genommen, und wir können nun damit rechnen, dass das Reboot Ende August in die Kinos kommt. Schauen Sie sich den neuen Teaser unten an.

Bist du schon gespannt auf diese neue Version von Toxie?