The Toxic Avenger Grausames Blut lässt Kinobesucher das Kino verlassen

Wie ihr wahrscheinlich wisst, feiert The Toxic Avenger heute in den Kinos weltweit Premiere, in der sich der Hausmeister Winston Gooze in ein entstelltes Monster verwandelt. Bewaffnet mit einem Wischmopp will er nun gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt vorgehen.

Als wir den ersten Trailer sahen, war es ziemlich offensichtlich, dass dies eine gewalttätige Geschichte werden würde, und jetzt sagt GeekTyrant, dass es noch schlimmer sein könnte, als wir dachten. Sie zitieren einen Haufen Leute, die zu den ersten Vorführungen gingen, und sagten, dass die Leute in Scharen die Kinos verließen, weil es so grausam war.

Eine Person schreibt zum Beispiel auf Reddit

"Giftiger Rächer. Wäre gar nicht mein Ding, aber hey, günstiges Ticket und ich liebe das Kino. Vier Leute gingen, als die Titelkarte auftauchte. Dann noch vier nach ca. 10/15 Minuten. Ich hörte auf zu zählen, nachdem noch ein paar Leute aufgestanden waren, um zu gehen. Wir haben gut 40 Minuten gespielt, bevor wir alle sechs gegangen sind, einfach schrecklich."

Bei X sehen wir den gleichen Trend, wobei eine andere Person hinzufügt:

"Die meisten Walkouts, die ich je mit einer Vorführung im Odeon Scream Unseen von The Toxic Avenger hatte."

Es scheint nicht so zu sein, dass der Film schlecht ist; Im Gegenteil, es hat fast durchweg positive Kritiken erhalten, und es wird gesagt, dass es all die grundlose und blutige Gewalt ist, die die Menschen zu so starken Reaktionen veranlasst hat.

Schaust du dir dieses Wochenende The Toxic Avenger an und hast du schon einmal mitten in einem Film ein Kino verlassen?