HQ

Ich war sieben Jahre alt, als ich The Toxic Avenger zum ersten Mal sah, und ich erinnere mich, wie kränklich, albern, hässlich, gewalttätig, nutzlos und absolut wunderbar es war. Ich liebte es und am folgenden Weihnachten schenkte mir mein gütiger Großvater diese ikonische Actionfigur des grüngestreiften Helden von Troma Entertainment, mit der ich spielte, bis mir die Arme abfielen. Troma sollte später, in den kommenden Jahren, Teile meiner Erziehung prägen. Zwei Freunde und ich waren sehr begeistert von trashigen Filmen wie Sgt. Kabukiman und Class of Nuke 'Em High. Es wurde unser Ding. Lange Zeit waren wir uns wahrscheinlich ziemlich sicher, dass wir in unserer eigenen kleinen Blase die einzigen lebenden Menschen auf der Welt waren, die miteinander kommunizierten, indem sie zufällige Troma-Referenzen aus den im Großen und Ganzen schlechtesten B-Movies der Welt zogen.

Toxic Avenger (2023) wurde von Macon Blair geschrieben und inszeniert, der hinter dem viel unterschätzten Hold the Dark (2018) und der Komödie Brothers mit Josh Brolin und Peter Dinklage in den Hauptrollen stand, die ein Leben als Verbrecher begonnen haben. Es wird schon früh klar, dass Macon natürlich auch mit Troma-Filmen aufgewachsen ist, wie ich, und dass er eine besondere Beziehung zu ihrem neongrünen Verbrechensbekämpfer hat. Es ist klar, dass Macon den Film selbst geschrieben, inszeniert und produziert hat, um sich selbst zu unterhalten, anstatt zu versuchen, es irgendjemandem oder irgendjemandem recht zu machen, und meiner Meinung nach ist das immer ein besseres Rezept für Unterhaltung als die auf Fokusgruppen basierende, auf Vorstandsetagen ausgerichtete Filmunterhaltung, die heute die Kinoleinwände beherrscht. Gerüchten zufolge kostete die Fertigstellung von The Toxic Avenger (2023) jedoch fast 185 bis 200 Millionen US-Dollar, während die Produktion des Originalfilms damals 500.000 US-Dollar kostete. Die Millionen machen sich im neuen Film nie bemerkbar, so wie der Geldmangel im alten ständig spürbar war, und ich würde so unglaublich gerne wissen, was neben den Gehältern der Schauspieler und ein wenig grünem Make-up/Latex) bei der Produktion dieses Films so viel gekostet hat.

Werbung:

Die Geschichte selbst ist sehr geradlinig und einfach, so wie sie sein sollte. Peter Dinklage spielt Winston Gooze, der tagsüber als Reinigungskraft für den multinationalen Pharmariesen Bi-Toxiphetamine Hydroxylate arbeitet, dessen Entsorgung von Chemieabfällen die halbe Stadt vergiftet. Eine Gruppe neugieriger Journalisten gräbt Informationen über den illegalen Umgang des Pharmakonzerns mit giftigen Substanzen aus und will sie in einem entlarvenden Artikel veröffentlichen, als der böse CEO Bob Garbinger (Kevin Bacon) einschreitet. Die Death Metal Band Killer Nutz gibt sich als hartgesottene Attentäter, schlachtet einen der Journalisten ab und schießt dem völlig unschuldigen, unbeteiligten Winston (Dinklage) in den Kopf und wirft seine Leiche in den Chemiemüll, der die Stadt vergiftet hat. Hier wird The Toxic Avenger geboren, weil die Krebsmetastasen in Winstons Schädel mit dem giftigen grünen, radioaktiven Glibber mutieren und als er aufwacht, sieht er so aus wie er und ist sofort bereit für eine extrem schlampige Rachetour.

Dass Peter Dinklage Winston / Avenger spielt, ist für mich unverständlich. Im Originalfilm ist, genau wie im Comic, The Toxic Avenger mehr als zwei Meter groß und ultrastark, keine 109 cm klein und mit Armen, die kürzer sind als ein normal langes Gummiband. Auf die Frage, warum Game of Thrones-Star Dinklage die Hauptrolle angeboten wurde und damit die gesamte Figur grundlegend verändert wurde, hat Macon Blair geantwortet, dass es um Inklusion gehe, was nach dem Casting-Wahnsinn der letzten Jahre kaum verwunderlich sei. Dinklage ist in diesem Film sicherlich völlig in Ordnung (zur Abwechslung), aber dass der Avenger eine deutlich kleinere Statur hat, wird mir nie wirklich funktionieren und darin liegt das größte Problem des gesamten Films. Es ist in allen Kämpfen zu sehen, dass Dinklage Mühe hat, sich unter all dem Latex und Make-up zu bewegen, wenn er mit seinem radioaktiven Scrub Mopp gegen normal große Gegner kämpft, wird es schnell lächerlich schlecht, wenn man bedenkt, dass die Choreografie an den enormen Größenunterschied angepasst wurde und die ganze Sache mit Toxic ein neongrüner, superstarker Super-Typ mit einem geschmolzenen, mutiertes, hässliches Gesicht - geht hier weitgehend verloren.

Werbung:

Richtig lustig wird es auch nie, wie Troma-verrückt, wie es hätte sein sollen und wie das Original ist, ob es Absicht war oder nicht. Kevin Bacon ist in der Rolle des skrupellosen Bösewichts nachweislich super lustig, aber weite Teile der Auseinandersetzungen zwischen Winston und Bobby fühlen sich einfach nur an wie eine schlechtere Version der gleichen Szenen zwischen Frank Darbo und Jacques (Kevin Bacon) aus James Gunns wunderbarem B-Roll Super (immer noch sein bester Film). The Toxic Avenger (2023) kommt nie wirklich in Schwung und ich denke, dass viel davon mit Dinklage und dem Casting zu tun hat. Er liegt hier wirklich völlig falsch und die Änderungen, die an der Figur selbst vorgenommen wurden, funktionieren leider überhaupt nicht. Hier gibt es Charme und jede Menge Splatter - aber Toxic Avenger haben etwas Besseres verdient.