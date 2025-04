The Thursday Murder Club kommt im August zu Netflix

Die Leute in Großbritannien werden Richard Osman sehr gut kennen, da die große Persönlichkeit seit vielen Jahren für ihre Präsenz und ihren Platz in Fernsehshows und als Moderator bekannt ist. In letzter Zeit hat sich Osman jedoch verzweigt, seine Fähigkeiten als Autor unter Beweis gestellt und verschiedene Bücher geschrieben, hauptsächlich in The Thursday Murder Club -Reihen. Diese Romane sind zu großen Hits geworden, weshalb es nicht verwunderlich war, dass Netflix sich die Rechte für eine Adaption gesichert hat.

Dies wurde vor einiger Zeit bestätigt, unter anderem, dass die Kernbesetzung aus Helen Mirren (Elizabeth), Pierce Brosnan (Ron), Ben Kingsley (Ibrahim) und Celia Imrie (Joyce) bestehen wird, und jetzt wissen wir, wann die Serie auch debütieren wird.

Netflix hat einige frühe Bilder von The Thursday Murder Club geteilt und bestätigt, dass es am 28. August auf Netflix debütieren wird. Die erste Staffel wird versuchen, das erste Buch zu adaptieren, in dem sich die Kernbesetzung von Rentnern zusammentut, um einen besonders kniffligen Fall zu lösen, zusammen mit den örtlichen Polizisten Chris (gespielt von Daniel Mays) und Donna (Naomi Ackie).

In der Inhaltsangabe des eigentlichen Buches heißt es: "In einem friedlichen Rentnerdorf treffen sich einmal pro Woche vier ungleiche Freunde, um ungelöste Morde zu untersuchen. Doch als ein brutaler Mord direkt vor ihrer Haustür stattfindet, finden sich The Thursday Murder Club mitten in ihrem ersten Live-Fall wieder. Elizabeth, Joyce, Ibrahim und Ron mögen auf die Achtzig zugehen, aber sie haben noch ein paar Tricks in petto. Kann unsere unorthodoxe, aber brillante Bande den Mörder fangen, bevor es zu spät ist?"

Wir warten immer noch auf einen Trailer, aber dieser wird zweifellos im Mai oder Juni erscheinen, so dass genügend Zeit für einen zweiten und längeren Trailer bleibt, der in den Wochen vor dem eigentlichen Debüt der Serie debütiert.