The Thursday Murder Club erweitert die gestapelte Besetzung um mehr Sterne

Netflix hatte zuvor angekündigt, dass es mit Richard Osman zusammenarbeitet, um sein beliebtThe Thursday Murder Club es Buch unter der Regie von Chris Columbus zu verfilmen. Als dies bestätigt wurde, wurde auch enthüllt, dass eine Reihe großer Schauspieler und Stars dem Projekt beigetreten waren, darunter Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley, David Tennant, Jonathan Pryce und mehr. Es stellt sich heraus, dass Netflix mehr Starpower wollte, um dies zu ergänzen.

Der Streamer hat bestätigt, dass sich eine Reihe weiterer Gesichter und Namen der Adaption anschließen werden, darunter Richard E. Grant von Saltburn, Tom Ellis vonLucifer, Paul Freeman vonRaiders of the Lost Ark, Geoff Bell vonKingsman, Sarah Niles vonTed Lasso und Ingrid Oliver von Last Christmas.

Es gibt noch keine Erwähnung, wann The Thursday Murder Club auf Netflix debütieren wird, aber hoffentlich bedeuten diese weiteren Casting-Ergänzungen, dass die Produktion nicht mehr weit vom Start entfernt ist.