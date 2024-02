The Thaumaturge verschiebt das Veröffentlichungsdatum auf den 4. März

HQ

The Thaumaturge hat sich um etwa zwei Wochen verzögert. In dem CRPG aus Fool's Theory schlüpfst du in die titelgebende Rolle eines Thaumaturgen, während du versuchst, Dämonen zu entfernen, die als Salutoren bekannt sind und sich an Menschen geheftet haben.

"Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Spiel nun fertig ist und zahlreiche Rezensenten es bereits in den Händen halten", heißt es in einem Beitrag, der auf Steam geteilt wurde. "Gleichzeitig haben wir uns entschieden, diese Gelegenheit zu nutzen, um The Thaumaturge mehr Luft zum Atmen zu geben, damit es die Aufmerksamkeit erhält, die es unserer Meinung nach verdient."

Diese zusätzliche Zeit wird nicht nur das Veröffentlichungsdatum von The Thaumaturge aus der Gefahrenzone verschieben, sondern dem Spiel auch mehr Zeit geben, daran zu feilen. Es sind nur noch ein paar Wochen zu warten, und in dieser Zeit werden wir hoffentlich mehr von diesem kommenden RPG sehen.