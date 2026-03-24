The Thaumaturge Entwickler zeigt das Interesse an einer Fortsetzung, DLCs und der Erweiterung des geistigen Eigentums

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Die Veröffentlichung im Jahr 2024, The Thaumaturge führte uns in ein Warschau des 20. Jahrhunderts, das von mythologischen Kreaturen befallen war, das nur wenige sehen konnten. Als The Thaumaturge zu spielen war es unsere Aufgabe, sie zu jagen und einer Stadt am Rande des Zusammenbruchs etwas Stabilität zu bringen. Das RPG hatte seine Probleme, aber Fool's Theory und 11 Bit-Studios brachten ein einzigartiges, storybasiertes Erlebnis, das bei Fans des Genres seinen Platz fand.

Jetzt fragen sich der Entwickler und der Publisher, wohin sie dieses IP führen können. In einem neuen Steam-Beitrag erklären Fool's Theory und 11 Bit, dass sie eine neue Umfrage erstellt haben, in der Spieler ihre Meinung zu "potenziellen DLCs, Fortsetzungen sowie physischen und digitalen Medien" abgeben können. Die Verantwortlichen des Spiels wollen sehen, ob sie The Thaumaturge franchisen können, sei es durch ein brandneues Spiel oder durch Inhalte zum Original.

Sie können die Umfrage bis zum 14. April beantworten, und es wird vermerkt, dass diese nicht Ihre E-Mail-Adresse oder persönlichen Daten erfasst. Wenn genügend Antworten kommen, könnte das für jeden, der mehr von The Thaumaturge möchte, ein echter Segen sein. Da diese Umfrage jedoch erst jetzt erscheint, solltest du nicht sofort eine Fortsetzung oder DLC-Ankündigung erwarten. Solche Dinge brauchen Zeit.