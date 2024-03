HQ

Erleben CRPGs ein Comeback? Das ist eine Frage, die wir uns wahrscheinlich nicht gestellt hätten, wenn es nicht ein bestimmtes Fantasy-Spiel gegeben hätte, das letzten August veröffentlicht wurde, aber seitdem hatten wir ein paar weitere Einträge in diesem Subgenre, von denen der neueste The Thaumaturge von Fool Theory ist.

In The Thaumaturge schlüpfen wir in die Rolle von Wiktor Szulski, der wenig überraschend ein Thaumaturge ist. Was ist ein Thaumaturge, fragst du dich? Der wahrscheinlich beste Weg, sie zu beschreiben, ist halb Pokémon-Trainer, halb Hexer, halb Sherlock Holmes. Sie praktizieren eine uralte magische Technik, die als Thaumaturgie bekannt ist, die es ihnen ermöglicht, jenseitige Kreaturen, die als Salutoren bekannt sind, zu sehen und zu zähmen, den Geist anderer Menschen zu beeinflussen und andere Dinge zu sehen, die der menschliche Verstand nicht sehen kann, wie z.B. die Wut einer Person mit ihrem Mantel zu verbinden.

Die Existenz der Thaumaturgie ist nicht der einzige Unterschied zwischen dieser und unserer Welt. Im Warschau des Jahres 1905 sehen wir eine ganz andere polnische Hauptstadt. Gespalten in verschiedene Fraktionen, werden die Bürger unterdrückt und suchen nach ihren alten Freiheiten und Freiheiten. Es ist ein interessantes Setup, vor allem für Geschichtsinteressierte des 20. Jahrhunderts, die eine andere Art von Warschau erkunden möchten.

Als Wiktor öffnet sich uns die Stadt zunächst, während wir versuchen, dem Geheimnis des Todes unseres Vaters auf die Spur zu kommen. The Thaumaturge ist in Bezug auf das Gameplay weitgehend in zwei Hauptelemente unterteilt. Die Erkundung gibt dir die Top-Down-Ansicht, die du höchstwahrscheinlich mit isometrischen RPGs in Verbindung bringst, und der Kampf wechselt in die Third-Person-Perspektive, in der du und deine Salutors gegen eine Gruppe von Feinden kämpfen und abwechselnd deine Aktionen ausführen.

Der Kampf von The Thaumaturge ist ein echtes Highlight des Spiels. Die Erkundung ist es weniger, aber wir werden uns zuerst mit dem Positiven befassen. Im rundenbasierten Kampf bekommst du zwei Aktionen; eine für Wiktor und eine für den Salutor, der dir zur Verfügung steht. Du kannst eine ganze Reihe von Salutoren auf einmal mitnehmen, und jeder von ihnen hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten. Bei Bukavac zum Beispiel geht es darum, gegnerische Lebensbalken zu verringern, indem man Schaden über Zeit verursacht, bevor man zum Todesstoß ausholt, während man beim Einsatz von Veles wirklich hofft, dass die RNG-Götter einen freundlich betrachten, da es die Chance hat, mehr Schaden zu verursachen, feindliche Aktionen zu unterbrechen und vieles mehr, aber diese Effekte sind nicht garantiert.

Von den Salutoren, die du auswählst, bis hin zu den passiven Fähigkeiten, mit denen du Angriffe ausrüstest, gibt es eine Menge Abwechslung im Kampf, mit vielen verschiedenen Build-Optionen, je nachdem, wie du spielen möchtest. Der einzige Nachteil, den ich im Kampfsystem finden konnte, war, dass es sich ziemlich nutzlos anfühlt, langsamere Aktionen zu verwenden. Ja, sie könnten mehr Schaden anrichten, aber wenn du dazu kommst, mit ihnen zuzuschlagen, hätten die schnelleren Aktionen ähnliche, wenn nicht sogar bessere Effekte gehabt.

Außerhalb des Kampfes läuft das Erlebnis hauptsächlich darauf hinaus, dass du mit der rechten Maustaste klickst, damit deine Thaumaturgie dich zu deinem nächsten Ziel führen kann. Eine rote Staublinie fließt in Richtung der Stelle, an der du für eine bestimmte Quest sein sollst, und während du in Warschau Dinge auf dem Weg entdecken kannst, sind die meisten Dinge, die du entdecken wirst, Gegenstände, die du lesen solltest. In The Thaumaturge wird viel gelesen, und das geht über die Dinge hinaus, die man in der offenen Welt aufschnappt. Wenn du jede Beschreibung, jede Schlussfolgerung lesen willst, die Wiktor zieht, nachdem er Beweise gefunden hat, wirst du stundenlang lesen. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, ist eine persönliche Sache, aber es ist ziemlich selten, dass Sie ein interaktives Element auf der Karte finden, das nicht nur etwas zum Lesen ist. Das führt dazu, dass sich die Welt viel weniger lebendig anfühlt, als es eine geschäftige, geschäftige Stadt tun sollte, und es kommt oft so rüber, als ob man es nur zu seinem nächsten Ziel buchen sollte, anstatt zu sehen, was Warschau zu bieten hat.

Die Handlung hat ihre Stärken und man kann sicherlich Spaß daran haben, aber größtenteils wird sie durch Charaktermodelle behindert, die sich ziemlich veraltet anfühlen, und eine Sprachausgabe, die nicht gerade herausragend ist. Abgesehen von Wiktor, Rasputin (ja, Rasputin) und einigen wenigen Auserwählten sehen die meisten anderen Charaktere - selbst mit der Grafik - ziemlich glanzlos aus. Die meisten Gesichter werden bis auf Schlüsselfiguren wiederverwendet, und es wird schwierig, sich wirklich mit den Charakteren zu verbinden, wenn ihre Lippen nicht wirklich mit dem übereinstimmen, was sie sagen. Abgesehen von den Charakteren sieht das Spiel ziemlich anständig aus, vor allem, wenn es um die Salutors geht. Ich persönlich liebte Lelek, mit seinen ebenso gruseligen wie niedlichen Käferaugen, die mich ausdruckslos anstarrten. Die Grafik ist nicht überwältigend, aber das ist auch nicht wirklich das, wofür man zu einem isometrischen Rollenspiel kommt.

Im Großen und Ganzen hatte ich Spaß mit The Thaumaturge. Ein Teil dieses Spaßes war beabsichtigt, da die Kämpfe nach wie vor einer der fesselndsten Teile des Spiels sind, aber ein Teil dieses Spaßes war das Lachen, wenn die Dialoge nicht mit den Untertiteln übereinstimmten oder die Charaktere sich während der Zwischensequenzen auf alberne Weise bewegten und sprachen. Es ist sicherlich eine Fahrt, an die ich mich erinnern werde, auch wenn das Spiel insgesamt nicht wirklich in vielerlei Hinsicht heraussticht.

Eine weitere Rettung von The Thaumaturge ist die Tatsache, dass es für 30 £ oder 34,99 € für die Standardversion aufgeführt ist, und für diesen Preis erhalten Sie ziemlich viele Inhalte. Vieles davon kann sich wiederholend anfühlen, aber fast jeder zweite Fetzen Papier auf dem Boden kann dich an einen neuen Ort führen, wenn du bereit bist, die weitgehend leblosen Straßen Warschaus weiter zu erkunden. The Thaumaturge ist vollgestopft mit Ideen, die auf dem Papier großartig klingen, aber das Endergebnis hat möglicherweise mehr abgebissen, als es kauen kann, da sich viele seiner Konzepte unausgegoren anfühlen, ohne ihre grandiosen Ziele zu erreichen.