The Texas Chain Saw Massacre hat "sein volles Potenzial erreicht" und wird keine neuen Inhalte erhalten

Entwickler Gun Interactive hat angekündigt, dass es keinen weiteren Support für The Texas Chain Saw Massacre geben wird. Das asymmetrische Horrorspiel hat "sein volles Potenzial erreicht", wie der Entwickler anmerkt, was bedeutet, dass nach dem letzten Mai-Update keine weiteren DLCs, Balance-Updates, Fehlerbehebungen oder mehr geplant sein werden.

Über die Zustande dieser Entscheidung erklärte Gun in einer Pressemitteilung: "Wir sind stolz auf das Spiel, das wir gemacht haben, und wir sind froh, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir das Gefühl haben, dass The Texas Chain Saw Massacre sein volles Potenzial erreicht hat. Von Anfang an hatten wir immer eine klare und prägnante Vision für dieses Spiel. Wir wollten die Grenzen des asymmetrischen Multiplayer-Horrors ausloten, diesen Kultfilm einer neueren Generation näher bringen und die Leute in die wunderschöne, aber makabre Welt von Muerto County entführen, und wir haben das Gefühl, dass wir das erreicht haben."

Die gute Nachricht ist, dass dies nicht bedeutet, dass das Spiel von der Liste genommen wird oder dass es offline geht. Gun verspricht, dass das Spiel weiterhin spielbar sein wird und dass die Community-Mitglieder weiterhin mit den Fans interagieren werden. Es wird auch eine Handvoll zusätzlicher Patches geben, aber diese zielen speziell darauf ab, das Spiel für das Peer-to-Peer-Matchmaking vorzubereiten, um sicherzustellen, dass das Spiel in Zukunft mit minimaler Beeinträchtigung durch Gun laufen kann.

Der Entwickler hat auch ein wenig darüber verraten, was die Zukunft für ihn bereithält. Uns wird einfach gesagt, dass wir "... Bleiben Sie dran."