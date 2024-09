The Texas Chain Saw Massacre feiert seinen 50. Geburtstag mit einer enorm teuren Collectors Edition

HQ

In diesem Jahr feiert Tobe Hoopers Horrorklassiker The Texas Chain Saw Massacre sein 50-jähriges Jubiläum, und Dark Sky Films zieht mit einer riesigen neuen Deluxe-Edition alle Register. Die Texas Chain Saw Massacre: 50th Anniversary Chainsaw Edition kann jetzt vorbestellt werden und enthält die 4K-UHD-Version des Films, eine Blu-ray, eine Bonus-Blu-ray-Disc und – holen Sie sich das – eine exklusive VHS-Veröffentlichung mit dem Original-Cover-Artwork!

Aber das ist noch nicht alles. Dark Sky neckte: "Alles ist in einer Nachbildung der kultigen Kettensäge aus dem Film verpackt, und wenn du sie öffnest, hörst du das schaurige Geräusch von Leatherface, das sie aufdreht." Außerdem ist alles in einer speziellen nummerierten Box zum 50-jährigen Jubiläum verpackt. Diese limitierte Auflage enthält außerdem eine neu gestaltete O-Card und frische Bonusinhalte wie The Merchandise of The Texas Chain Saw Massacre und The Restoration of The Texas Chain Saw Massacre.

Mit 300 Dollar ist es nicht billig, aber für den Sammler, der auf der Suche nach der höchstwahrscheinlich ultimativen Edition dieses Kultklassikers ist, könnte es den Preis wert sein. Hier ist die vollständige Aufschlüsselung dessen, was in der Box enthalten ist:

DISC 1: 4K UHD (SPIELFILM)

Mit HDR/HDR10 und Dolby Atmos Audio

BONUS: 4 FEATURE-KOMMENTARE

• Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Tobe Hooper, Schauspieler Gunnar Hansen, Kameramann Daniel Pearl • Schauspieler Marilyn Burns, Allen Danziger und Paul A. Partin sowie Szenenbildner Robert Burns • Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Tobe Hooper • Kameramann Daniel Pearl, Schnitt J. Larry Carroll und Tonmeister Ted Nicolaou

DISC 2: BLU-RAY (SPIELFILM)

BONUS: 4 FEATURE-KOMMENTARE

• Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Tobe Hooper, Schauspieler Gunnar Hansen, Kameramann Daniel Pearl • Schauspieler Marilyn Burns, Allen Danziger und Paul A. Partin sowie Szenenbildner Robert Burns • Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Tobe Hooper • Kameramann Daniel Pearl, Schnitt J. Larry Carroll und Tonmeister Ted Nicolaou

DISC 3: BLU-RAY BONUS-FEATURES

NEU Das Merchandise von The Texas Chain Saw Massacre

NEU: Die Restaurierung des Kettensägen-Massakers in Texas

• Dokumentarfilm in Spielfilmlänge: Das Vermächtnis des Texas Chain Saw Massacre • The Cinefamily präsentiert FRIEDKIN/HOOPER: Ein Gespräch über das Texas Chain Saw Massaker zwischen William Friedkin und Tobe Hooper • Flesh Wounds: Seven Stories of the Saw • Ein Rundgang durch das TCSM House mit Gunnar Hansen • Off the Hook mit Teri McMinn • Das Geschäft mit Chain Saw: Ein Interview mit Produktionsleiter Ron Bozman Interview • Deleted Scenes & Outtakes • Grandpa's Tales: Ein Interview mit dem Schauspieler John Dugan • Cutting Chain Saw: Ein Interview mit dem Cutter J. Larry Carroll • Blooper Reel • Horrors Hallowed Grounds: TCSM • Dr. W.E. Barnes präsentiert "Making Grandpa" • Still Gallery • Trailer • TV-Spots • Radiospots

