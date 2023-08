HQ

Es ist schwer, nicht an einem Ort zu landen, an dem man als Rezensent das Spiel rezensiert, das wir nicht bekommen haben, und nicht das, das tatsächlich veröffentlicht wurde. Ich befinde mich ein bisschen zu oft dort und ich weiß, dass ich es nicht tun sollte, weil es keinen wirklichen Wert hat, über meine eigenen Fantasien und Träume darüber zu lesen, was das hätte sein können, wenn die Entwickler einen anderen Weg, ein anderes Genre und einen anderen Produktionsprozess gewählt hätten. Trotzdem befinde ich mich wieder in genau dieser sinnlosen Position. Ich träume gerade davon, was das Spiel The Texas Chain Saw Massacre (2023) hätte sein können.

Ich denke an Resident Evil 7: Biohazard-Atmosphäre mit extremer Gewalt und blutiger Folter von The Evil Within und Outlast, mit Andeutungen von Amnesia und Resident Evil 4. Stell dir ein superdüsteres, ultra-gruseliges, gewalttätiges, atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer im Horror-Genre vor, in dem du versuchst, mit der psychopathischen Familie und dem ikonischen Leatherface, der dich jagt, von der Texas Chain Saw Ranch zu entkommen. Es hätte für den Einzelspieler das unangenehmste Horrorerlebnis aller Zeiten werden können. Resident Evil auf Steroiden, wenn man so will. Stattdessen bekommen wir ein fehlerhaftes, unvollendetes Multiplayer-Spiel, das meiner Meinung nach nichts zu einem bereits übersättigten Genre hinzufügt.

Die Innenräume im Haus sind wunderschön, aber die Grafik ist hoffnungslos ungleichmäßig.

The Texas Chain Saw Massacre ist eine schamlose Dead by Daylight-Kopie mit allem, was dazu gehört. Dies ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, in dem vier "Überlebende" versuchen, einem Team von drei Mördern auf drei verschiedenen Karten zu entkommen, die alle von den Schauplätzen aus Tobe Hoopers Horrorfilm aus den 70er Jahren inspiriert sind. Für die Überlebenden geht es natürlich nur um das Gute ... Überleben. Verstecken, schleichen, weglaufen, und für die Killer geht es natürlich ums Suchen, Verfolgen, Jagen und Töten, um erfolgreich zu bleiben und das Spiel zu gewinnen. Es funktioniert genau wie Dead by Daylight, mit dem einzigen wirklichen Unterschied, dass es drei Killer gibt. Darüber hinaus hat der britische Spieleentwickler Sumo Digital alles geklaut, von der Kameraplatzierung/Spielerperspektive, der grundlegenden Spielmechanik, dem Gesamtdesign oder "Look" des Spiels, dem Inventarsystem, Quick-Time-Event-Momenten und so ziemlich jedem anderen "einzigartigen" Feature, das der Titel enthält.

Natürlich verstehe ich, warum Sumo es so gemacht hat. Das tun wir alle. Wenn ein Spiel aus dem Nichts kommt und sehr beliebt wird, ist es nur natürlich, dass die meisten Entwickler und Publisher es buchstabengetreu kopieren, um zu versuchen, auf der gleichen Erfolgswelle zu reiten. Naughty Dog kopierte Tomb Raider in Uncharted und wurde mega erfolgreich, ebenso wie Rare, als sie Super Mario 64 in Banjo-Kazooie kopierten, Turn 10, als sie Gran Turismo oder Volition, wenn sie Grand Theft Auto kopiert haben. Es gibt viele Beispiele, und in vielen der Fälle, die ich aufgelistet habe, könnte das inspirierte Spiel sogar besser sein als das Original, aber das ist bei Sumos texanischem Mordfest nicht der Fall.

Sumo Digital hat Spiele wie Dead by Daylight, Friday the 13th: The Game und Evil Dead: The Game kopiert, und ich bin es leid, dass es hier an Originalität

mangelt.

Das erste, was ich hier anmerken möchte, ist, wie schrecklich intuitiv und geradezu verwirrend seltsam dieses Spiel beginnt. Sumo hat Schicht um Schicht verschiedene kleine Systeme hinzugefügt, die ein kompliziertes Ganzes bilden, und das Tutorial ist so schlecht gestylt, dass ich als Spieler in meinen ersten 90 Minuten die grundlegendsten Funktionen nicht verstanden habe, was in diesem Fall zu purer und konzentrierter Frustration führt. Ich sterbe, sterbe wieder, sterbe wieder und sterbe wieder, bevor ich überhaupt Zeit hatte, zu verstehen, was all die kleinen Mini-Systeme und -Funktionen sind und wofür sie verwendet werden sollten oder wann sie während des Spiels aktiviert werden müssen.

Es hilft auch nicht, dass das Skill-Tree-System für XP und Upgrades im Moment lächerlich unausgewogen ist, was mich gezwungen hat, mit stark verbesserten Charakteren zu spielen - etwas, das mir in vielen Kämpfen keine Chance gelassen hat. Ich kann nachvollziehen, dass Sumo versucht hat, etwas Detaillierteres in Bezug auf aufrüstbare Charaktere zu machen als das, was wir in Dead by Daylight sehen, aber es muss richtig ausbalanciert werden, wenn es im eigentlichen Spiel, insbesondere online, gegen andere Spieler funktionieren soll.

Ein weiterer Aspekt, der in The Texas Chain Saw Massacre schwer zu schätzen ist, ist, wie ungeschickt die Spielmechanik ist. Tollpatschig, unbeholfen und klobig auf eine Art und Weise, die einige Fans mit dem Setting und dem Subgenre assoziieren könnten, während ich denke, dass es nur eine Frage der reinen Nachlässigkeit ist. Die Hitboxen sind schlecht platziert und die Animation fühlt sich ruckelig an, was bedeutet, dass die gewalttätigen, blutigen Morde nicht cool oder grotesk sind, sondern meist seltsam hässlich und frustrierend.

Es gibt auch eine Menge Bugs in jedem anderen Aspekt dieses Spiels, die mich während meiner zehn Stunden mit The Texas Chain Saw Massacre mehr genervt als amüsiert haben. Das Spiel friert ein, stürzt ab, das Matchmaking scheint teilweise kaputt zu sein und das Starten der Online-Spiele ist eine Katastrophe, seit ich angefangen habe zu spielen. Wieder einmal haben wir einen lang erwarteten großen Titel, der auf einer geliebten Lizenz basiert, die in dem Staat, in dem sie eingeführt wurde, überhaupt nicht hätte veröffentlicht werden dürfen.

Hier gibt es nur einen einzigen Spielmodus und nur drei Karten. Es gibt jedoch Tonnen von Fehlern.

Ich mag auch das Design nicht besonders, das, abzüglich des Kellers unter dem Haus, in dem der Film spielt, zu kitschig aussieht. Es ist insgesamt zu hell und die Charaktere sehen aus wie die in Dead by Daylight, was überhaupt kein Kompliment ist. Es sieht aus wie ein Haufen schlecht animierter Schaufensterpuppen, die bei Tageslicht mit schlechten Schatten und matten Lichteffekten herumlaufen, anstatt beängstigende Dunkelheit, mit allem, was dazu gehört. Die drei verschiedenen Level sind auch grafisch etwas zu unterschiedlich und obwohl ich die Karte im Haus mag (sie ist schön), habe ich sonst nicht viel Positives über das Aussehen dieses Spiels zu sagen.

Wie bei Evil Dead: The Game fühlt sich das für mich wie verschwendetes Potenzial und eine ikonische Filmlizenz an, die auf die falsche Art und Weise für die falsche Art von Spiel verwendet wird. Ich habe (grundsätzlich) nichts gegen asymmetrischen Multiplayer, aber The Texas Chainsaw Massacre passt hier nicht rein, und die Bedingung, dass Sumo Digital das Spiel ausgerollt hat, kann ich nicht akzeptieren. Mit nur drei mickrigen Karten, einem einzigen Spielmodus, schrecklichem Matchmaking, tonnenweise nervigen, spielzerstörenden Bugs, steifen Animationen und eintönigen Spielmechaniken kann ich das nicht empfehlen.