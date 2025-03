The Terminator veranstaltet noch in diesem Jahr ein Konzert in Großbritannien

HQ

Wenn du die The Terminator -Serie liebst und auf eine Chance gewartet hast, den charakteristischen Soundtrack und die Musik wie nie zuvor zu hören, haben wir einige großartige Neuigkeiten für dich. Das Konzert The Terminator Live hat angekündigt, dass es später in diesem Jahr nach Großbritannien kommen wird, für vier Termine und Veranstaltungsorte Ende Oktober und Anfang November.

Das Konzert führt die Handlung zunächst am 27. Oktober in das SEC Armadillo in Glasgow, bevor es am 28. Oktober in das O2 Arena in Manchester, am 29. Oktober in das Symphony Hall in Birmingham und schließlich am 2. November in das Eventim Apollo in London geht.

Was das Angebot der Show betrifft, so heißt es, dass sie "den preisgekrönten Film feiern wird, da seine charakteristische, von Synthesizern geleitete, perkussive Musik synchron mit dem ikonischen Film von 1984 gespielt wird, der auf einer riesigen HD-Leinwand präsentiert wird."

Tickets für die Show werden diese Woche in den Verkauf gehen, der Vorverkauf am Veranstaltungsort beginnt am 19. März und der allgemeine Verkauf beginnt am 21. März.

Werbung: