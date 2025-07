The Terminal List: Dark Wolf bringt die Hitze in das düstere CIA-Prequel Mit drei Episoden, die am 27. August erscheinen, und wöchentlich neuen bis zum Finale am 24. September, ist es an der Zeit, sich auf ein düsteres neues Kapitel im Terminal List-Universum vorzubereiten.

HQ Bist du bereit, in den Schatten zurückzukehren? Am 27. August feiert The Terminal List: Dark Wolf auf Prime Video Premiere, ein adrenalingeladenes Prequel zur Erfolgsserie aus dem Jahr 2022. Der Start beginnt mit einer Veröffentlichung von drei Episoden, gefolgt von wöchentlichen Veröffentlichungen bis zum Staffelfinale am 24. September. Dark Wolf dreht sich um Ben Edwards (Taylor Kitsch) und seine Reise vom Navy SEAL zum CIA-Agenten und zieht die Zuschauer tief in die moralisch düstere und oft tödliche Welt des verdeckten Geheimdienstes. Chris Pratt ist (natürlich) als James Reece zurück, zusammen mit Tom Hopper, Robert Wisdom, Luke Hemsworth und anderen. Wie sein Vorgänger legt Dark Wolf noch mehr Wert auf Authentizität, wobei Militärveteranen hinter den Kulissen arbeiten - sogar das Drehbuch durchkämmen - um eine möglichst knallharte, realistische Mischung aus Action und Drama zu gewährleisten. Gespannt auf das nächste Kapitel? Schauen Sie sich den offiziellen Trailer unten an. HQ