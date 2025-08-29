The Terminal List: Dark Wolf (Amazon Prime)

HQ

So sehr ich Spec-Ops-Serien, Filme, Bücher und Dokumentationen liebe und so sehr ich Chris Pratt in der Rolle eines kampferprobten Navy Seal sehe, der Amazon Prime-Hit The Terminal List war nie etwas für mich. Es fühlte sich von Anfang an so altbacken an, dass ich es einfach nicht kaufen konnte. Leider erinnerte es mich oft an den wahnsinnig schlechten Lone Survivor-Film über den Spec-Ops-Schwanz Marcus Luttrell (Marky-Mark), der von 8.000 Fuß hohen Klippen stürzt und jedes Mal "Good to go!" ruft, wenn ein neuer Teil seines Skeletts bricht. Die Terminal List war nicht sehr gut.

Kitsch & Pratt harmonieren auch hier richtig gut. Tolle Chemie.

Trotzdem habe ich mich auf Dark Wolf gefreut, Amazons aufwendigen Prolog, der sieben Jahre vor den Ereignissen von The Terminal List spielt und auf Jack Carrs Buch True Believer basiert. Showrunner David DiGilio und Executive Producer Chris Pratt haben sich sicherlich einige Freiheiten mit dem Buchmaterial genommen, aber nicht ohne dass Carr selbst die Änderungen und Ergänzungen an der Gesamtgeschichte überprüft hat. Hier folgen wir dem gequälten Navy-Seal-Mitglied Ben Edwards, der sich im Laufe der Staffel von einem verärgerten Soldaten während einer irakischen Offensive in Mossul (wo ihre ISF-Quellen ihnen helfen, einen ISIS-Anführer ausfindig zu machen) zu einem der Geister der CIA entwickelt, dessen Mission ihn und seinen Kumpel Raife Hastings auf Missionen auf der ganzen Welt führt.

Das Erste, was mir bei Dark Wolf beim gestrigen und heutigen Anschauen aufgefallen ist (es gibt sieben Episoden in der ersten Staffel, die seit gestern alle auf Amazon Prime verfügbar sind), ist, wie spannend und düster es ist, ohne so miserabel zu sein wie Taylor Kitschs letzter TV-Auftritt (American Primeval). Die Welt, in der Ben lebt, ist durchdrungen von geheimem Material, Täuschung, Foulspiel, Tod und noch mehr Tod, und hier haben David DiGilio und Jack Carr einen dunkleren Ton gewählt, als wir es in der Chris Pratt-Staffel über den betrogenen (und rachsüchtigen) James Reece gesehen haben.

Werbung:

Düster und gewalttätig wird es, wenn der in Jeans gekleidete schwarze Wolf Jason Bourne spielt.

Es hat sicherlich etwas sehr Allgemeines, wie Ben Edwards von der Figur, die in der ersten Episode vom Kampf für Ehre und Freiheit spricht, zu einem relativ schnellen Kurswechsel wird, wenn "Ehre" nicht mehr Gold wert ist, aber auf der anderen Seite funktioniert es, trotz eines spürbaren Gefühls eines Flugzeugromans mit seiner scharfen Cover-Typografie. Ich mag Kitschs Interpretation hier, genauso wie ich ihn in Terminal List mochte. Er hat die Fähigkeit, den gequälten harten Kerl auf eine Art und Weise zu spielen, die sich dank einer gewissen Verletzlichkeit glaubwürdig anfühlt. Er wird nie einseitig oder eindimensional wie viele andere Schauspieler, die Kampfpiloten darstellen, aber er hat auch nie die gleiche Ausstrahlung wie Pratt, was sich in Folge zwei deutlich bemerkbar macht.

Dark Wolf ist Testosteron in Konzentrat. Ben und Raife schlagen, treten, schießen und sprengen sich durch sieben explosive Episoden, und hier gibt es relativ wenig Finesse, mehr Bizeps als Gehirnzellen. Wenn Sie in sieben Episoden nicht sehen wollen, wie zwei halbschmutzige Soldaten "Let's fucking go" schreien, bevor sie auf die Visiere ihrer AR15 blicken, ist dies definitiv nichts für Sie, aber wenn Sie, wie ich, gehofft haben, dass die vorherige Staffel wirklich gut wird, werden Sie hier meiner Meinung nach viel Spaß finden.