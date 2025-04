HQ

Ich habe The Talos Principle 2 geliebt, absolut geliebt. Es mag seltsam erscheinen, dass ich die Fortsetzung als das erste erwähne, was ich in einer Rezension einer verfeinerten Neuauflage des ersten Spiels tue. Aber dafür gibt es einen Grund. Ich habe nicht die Absicht, die Errungenschaften eines Puzzlespiels herunterzuspielen, weil es eine fantastische Fortsetzung bekommen hat. Mein Punkt ist eher, dass wir ein Remaster des ersten Spiels bekommen, und diese Version kommt heraus, nachdem wir die noch bessere Fortsetzung erlebt haben. Ich denke, diese Perspektive fühlt sich immer noch vernünftig an, um von ihr auszugehen. Ob es sich auf das Rating als Ganzes auswirkt, ist eine unmögliche Gleichung.

Wenn das aus dem Weg geräumt ist, bedeutet das nicht, dass The Talos Principle: Reawakened in irgendeiner Weise ein schlechteres Spiel ist. Aber wenn ich dieses Remake spiele, ist es für mich auch unmöglich, nicht zu sehen, wie sich die Serie seitdem entwickelt und in vielerlei Hinsicht verbessert hat. Die ganze Prämisse ist wirklich die gleiche; Du läufst in schicken Umgebungen herum und in kleinen geschlossenen Bereichen ist ein kniffliges Rätsel. Es beginnt einfach mit einem Störsender, der die Elektronik ausschaltet. Das kann ein elektrisches Feld sein, das deine Annäherung verhindert, oder zum Beispiel eine schwebende Bombe, die explodiert, wenn du zu nahe kommst. Diese Hindernisse schaltest du mit dem Sender ab und kannst bis zum Ende des Puzzles gelangen, um deinen Preis in Form eines Tetris-Blocks abzuholen.

Diese Teile werden dann gesammelt, um neue Gebiete freizuschalten. Sie werden aber auch verwendet, um neue Gegenstände freizuschalten, mit denen du die vielen Rätsel des Spiels lösen kannst. Es gibt auch Gerüchte über einen hohen Turm, den eine selbsternannte allmächtige dunkle Stimme vorschreibt, dass man ihn unter keinen Umständen erkunden sollte, da er den Tod bedeuten würde.

Abgesehen von den Rätseln dreht sich The Talos Principle vor allem um Philosophie und existenzielle Fragen. Die bereits erwähnte dunkle Stimme spricht zu dir wie ein Gott, und die verschiedenen Umgebungen sind voll von Computern, die über das Verschwinden der Menschheit klatschen. Denn in The Talos Principle steuerst du einen Roboter, aber selbst wenn du eine Blechdose bist, gibt es viel über den freien Willen und es gibt hier eine zugrunde liegende Geschichte, die nicht erzählt wird. Wenn Sie möchten, steht es Ihnen zur Verfügung, sie zu entdecken und in sie einzutauchen, über Terminals und verstreute Erinnerungen, die in den verschiedenen Umgebungen zu finden sind.

Trotzdem sind es natürlich die Rätsel des Spiels, die im Mittelpunkt stehen und der leuchtende Stern sind, der es zu unterhalten gilt. Hier schafft es The Talos Principle, genauso clever und fantastisch zu sein, wie es sich ein Puzzle-Liebhaber nur wünschen kann. Das Spiel findet in der ersten Person in drei Dimensionen statt, und Sie müssen sich Ihrer Umgebung bewusst sein, aber vor allem müssen Sie über die Objekte Bescheid wissen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Jedes Mal, wenn du ein neues Gebiet betrittst, geht es darum, es zuerst zu erkunden, um die Werkzeuge zu finden, die zum Lösen des Rätsels benötigt werden, aber auch, um einen Überblick darüber zu bekommen, wie die Dinge platziert werden sollten. Neben den bereits erwähnten Störsendern gibt es noch einige andere Objekte, die wiederkehren und häufig verwendet werden. Einer davon ist ein Koppler, mit dem Sie das Licht von verschiedenfarbigen Laserstrahlen verbinden können. Dann gibt es natürlich Rätsel, bei denen es darum geht, den Klang richtig zu lenken, damit man eine Tür öffnen oder etwas aktivieren kann. Andere Objekte, um die herum Puzzles gebaut werden, sind ein Würfel, der als Druckplatten verwendet werden kann oder um dich oder andere Objekte in eine größere Höhe zu bringen.

Dann haben wir das, was in gewisser Weise vielleicht das fortschrittlichste Objekt des Spiels wird; Ein Terminal, an dem Sie aufzeichnen können, was Sie tun. Am Anfang ist es ganz einfach, dass man die Aufnahme startet, eine Aktion ausführt und dann, wenn man auf "Play" drückt, das Ganze so wiederholt wird, wie man es getan hat. Es ist wie eine visuelle Kopie Ihres Roboters, der genau das tut, was Sie gerade getan haben. Als Beispiel können wir uns vorstellen, dass es eine Druckplatte gibt, auf der man stehen kann, um eine Tür zu öffnen. Du drückst die Schallplatte, stellst dich darauf und wenn du alles abspielst, macht deine Kopie das, was du vorher getan hast, und das Tor steht für dich offen, um hindurchzugehen. Dank einer cleveren Funktion können Sie auch kleine Pausenpunkte erstellen, damit Sie sich nicht beeilen müssen, und Sie können die Aktionen, die Sie gerade ausgeführt haben, jederzeit fortsetzen. Wie bei allen Rätseln fängt es sehr einfach an, wird aber schnell viel schwieriger.

Manchmal werden Rätsel um nur ein Objekt herum aufgebaut. Manchmal sind sie alle durcheinander und oft gibt es mehrere gleiche Objekte in den Umgebungen. Alles, um herauszufordern, zu variieren und neue Ideen zu schaffen. Denn so funktioniert das Talos-Prinzip. Ein Rätsel führt dich in die Mechanik ein und dann kommen weitere Elemente hinzu, oder es gibt nur wenige Elemente, aber sie werden immer schwieriger zu lösen. Die rechten Winkel müssen auf Laserstrahlen gefunden werden, man muss die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge tun, herausfinden, wie man ein Objekt weiter bringt, um es in einer späteren Phase zu verwenden. Und so weiter. Es gibt viele Rätsel, die haarsträubend sind, aber sie sind immer logisch und natürlich machbar - manchmal auf verschiedene Arten. Vor allem ist es sehr clever und sehr unterhaltsam.

Das einzige, womit ich ein kleines Problem habe, sind Rätsel, die ein Objekt enthalten, das als tödliche Bedrohung eingestuft werden kann. Die schwebenden Bomben, die ich bereits erwähnt habe, und es gibt auch eine Waffe, die hoch oben an Wänden hängt, die ein bisschen wie eine Kamera wirkt und einen Bereich überwacht. Wenn du in seine Reichweite kommst, wirst du angeschossen und scheiterst. Dank eines cleveren Rückspulsystems kannst du immer von vorne anfangen, kurz bevor dich eine Bombe oder ein Maschinengewehr tötet, aber die Tatsache, dass sie diese Elemente in der Fortsetzung komplett entfernt haben, ist ein kleiner Hinweis darauf, dass sie mit dem Feature nicht ganz zufrieden waren. Das Ganze funktioniert besser, wenn du es rechtzeitig herausfinden kannst, ohne dass irgendwelche patrouillierenden Wachen deinen Fortschritt behindern. Obwohl diese natürlich auch ein kniffliges Element hinzufügen, an dem Sie vorbeikommen müssen.

Ein weiterer kleiner Nachteil ist, dass die Möglichkeit, eigene Rätsel zu erstellen oder andere zu teilen, auf der Konsole nicht verfügbar ist. Dies ist in der PC-Version verfügbar, also erwähne ich dies für den Fall, dass Sie es persönlich ein wenig besonders interessant fanden. Selbst wenn die Möglichkeit, eigene Rätsel zu erstellen, nicht auf der Konsole enthalten gewesen wäre, wäre es dennoch willkommen gewesen, das importieren zu können, was andere getan haben. Aber am Inhalt sollte man eigentlich nichts meckern. For Talos Principles: Reawakened enthält auch die Erweiterung Road to Gehenna, aber auch eine brandneue Ergänzung namens In the Beginning, die neben wirklich cleveren Rätseln auch eine Menge Hintergrundgeschichte zum gesamten Weltenbau in der Serie hinzufügt.

Bei einem Remaster geht es in vielerlei Hinsicht darum, dass ein Spiel ein Facelifting erhält. Diese Grenze zwischen einem Remaster/Remake kann oft ein schwieriges Urteil sein, aber da das Spiel, abgesehen von ein paar kleinen Aspekten, genau das gleiche Rätsel und Gefühl beibehält, ist es wahrscheinlich näher an einem Remaster, auch wenn die Grafik noch einen sehr großen Schub bekommen hat. Es geht nicht nur um eine höhere Auflösung, sondern es ist eine solide Arbeit, die geleistet wurde. Texturen, Lichtquellen, Details und vor allem die Vegetation in den Umgebungen wurden deutlich aufgewertet. Dies, ohne dass es sich wie ein neues Spiel anfühlt, da die Umgebungen und die Architektur weitgehend die gleichen sind wie im Original. Es gibt auch unglaublich stimmungsvolle Musik, die alles auf eine hervorragende Art und Weise umrahmt.

Wenn Sie das Original gespielt haben und sich an die vielen Lösungen für die Rätsel des Spiels erinnern, ist dies vielleicht ein Grund, warum es sich nicht unentbehrlich anfühlt, es zu erwerben. Da alle Rätsel im Grunde gleich sind, sind die schön dekorierten Umgebungen vielleicht nicht etwas, das das ganze Geld wert ist. Aber als Paket, mit Erweiterung und neuen Inhalten, ist es ein sehr komplettes Paket. Es ist ein konzentrierteres und etwas einfacheres Spiel als sein brillanter zweiter Teil, der wirklich jeden Teil erweitert hat und meiner Meinung nach besser ist. Aber wenn man alles herunterskaliert, ist es immer noch das gleiche Konzept. Du wirst mit fantastischen Rätseln und einem wirklich schönen Facelift verwöhnt, das es definitiv sehenswert macht. Auch wenn dann noch etwas Großartigeres und noch Besseres folgte.