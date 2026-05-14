The Talos Principle III angekündigt, veröffentlicht 2027

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Ein drittes The Talos Principle-Spiel wurde angekündigt und erscheint 2027. Nachdem Fans dachten, das zweite Spiel würde die Ereignisse aus Croteams beliebter Puzzleserie abschließen, scheint es, als bräuchten wir eine letzte Reise, um das Buch über The Talos Principle wirklich abzuschließen.

The Talos Principle III führt uns zur Anomalie, einem Ort, an dem die Gesetze der Physik nicht gelten. Wenn du die vorherigen Talos-Prinzip-Spiele gespielt hast, weißt du wahrscheinlich, dass dies eine weitere Ebene der Komplexität zu den Rätseln des dritten Titels hinzufügen wird. Alte und neue Mechaniken werden sich in The Talos Principle III verbinden, und es wird auch einige Orte geben, die Fans der Serie kennen.

Wenn du ganz The Talos Principle III abschließen willst, musst du die Anomalie nach ihren größten Geheimnissen durchsuchen. Schaut euch den kurzen Teaser unten an, um einen Einblick in das Spiel zu bekommen, und haltet Ausschau nach weiteren The Talos Principle III Neuigkeiten, während wir auf das Veröffentlichungsjahr zusteuern.