The Surge 2-Trailer präsentiert neues Gameplay

Deck13 und Focus Home Interactive haben einen brandneuen Trailer für The Surge 2 veröffentlicht, am 24. September erscheint das Spiel auf dem PC, der PS4 und Xbox One. Der Trailer präsentiert uns die Waffen, Kämpfe und noch mehr aus Jericho City.

Falls ihr den ersten Teil gespielt habt, dann sollte euch vieles davon bekannt vorkommen, wie das Auseinandernehmen und Anvisieren einzelner Körperteile der Gegner. Doch Jericho City ist eine weitläufige Umgebung, vollgepackt mit geheimen Gängen, Gebäuden, Fraktionen und Boss-Gegnern. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr TechScrap und Equipment von den Gegnern, welches ihr wiederverwenden könnt um euer eigenes Exo-Rig auszubauen.

Falls ihr daran interessiert seid das Spiel vorzubestellen, könnt ihr das hier tun. Wenn ihr noch mehr über die Fortsetzung erfahren wollt, dann werft ruhig mal einen Blick auf unsere Vorschau.

Wie fandet ihr das erste Spiel?

