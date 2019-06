The Surge 2 schnetzelt Cyborgs im September

In dieser Woche gab es Neuigkeiten zu The Surge 2, denn der australische Microsoft-Store hatte das Erscheinungsdatum des Actionspiels frühzeitig genannt. Dieses Datum fiel allerdings auf einen Montag, was bei physischen Veröffentlichungen noch immer nicht gerade üblich ist. Wie wir nun erfahren haben, lag der Online-Shop mit seiner Einschätzung nur knapp daneben.

Deck13 und Focus Home Interactive haben gerade verraten, dass The Surge 2 am 24. September für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint. Mehr Infos werden uns die beiden ganz sicher auf der E3 demonstrieren.