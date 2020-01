The Surge 2: Nächste Woche verhaut euch ein Robokraken

Deck 13 wird nächste Woche die Entwicklung von The Surge 2 abschließen und das noch fehlende Add-On The Kranken auf PS4, Xbox One und PC veröffentlichen. Laut dem Publisher bietet das DLC neue Ausrüstung und Crafting-Materialien, sowie einen weiteren Schauplatz mitsamt einzigartigem Boss: "Am Stadtrand von Jericho City [gelangt ihr auf] die VBS Krakow, ein massiver, stillgelegte Flugzeugträger, der als Rückzugsort für die Reichen und Berühmten [diente]", heißt es in der Pressemitteilung.

Dieser Ort ist nach Ausbruch der Katastrophe natürlich ebenfalls gebrandschatzt worden, weshalb wir dort auf viele gefährliche Feinde treffen. In einem neuen Teaser-Video bekommt ihr einen kurzen Eindruck vom neuen Gebiet. Zusammen mit der neuen DLC-Herausforderung veröffentlicht Focus Home Interactive das Sci-Fi-Soulslike in einer sogenannten Premium-Edition (das enthält alle bisherigen Zusatzinhalte). Ab dem 16. Januar steht das Paket bereit, wer einen Season Pass besitzt darf The Kraken bereits ab dem 14. Januar spielen.