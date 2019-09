The Surge 2: Hochskalierte 4K-Grafik auf PS4 Pro und Xbox One X möglich

Die PS4 Pro und die Xbox One X haben mehr Pferdestärken unter der Haube, als ihre jeweiligen Vorgängermodelle. Entwickler können davon Gebrauch machen, um zusätzliche Grafikoptionen in ihren aufwändigen Spielen zu realisieren, die die Rechenpower der Standardvarianten übersteigen würden. Deck13 wird in ihrem kommenden Sci-Fi-Souls The Surge 2 beispielsweise sowohl auf der PS4 Pro, als auch auf der Xbox One X hochauflösende Zerhackstückelungen unserer Gegner in hochskalierter 4K-Action darstellen. Auf den beiden Konsolen-Upgrades haben Spieler ab dem 24. September die Möglichkeit, 4K-nahe Auflösungsoptionen bei 30 fps zu erhalten oder alternativ mit 60 Bildern in der Sekunde bei Full-HD-Darstellung zu spielen.

