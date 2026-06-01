The Super Mario Galaxy Movie wird wahrscheinlich der erste Film des Jahres 2026 werden, der 1 Milliarde Dollar erreicht

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The Super Mario Galaxy Movie nähert sich schnell der magischen 1-Milliarde-Dollar-Marke, und laut Global Box Office wird es der erste Film sein, der dies im Jahr 2026 erreicht. Sie weisen außerdem darauf hin, dass sie erwarten, dass der Meilenstein bereits am kommenden Wochenende erreicht wird.

Ob er das gleiche Niveau wie sein Vorgänger erreichen wird, ist jedoch fraglich, da dieser Film weltweit 1,36 Milliarden Dollar einspielte und es viel bräuchte, damit dieser Film diese Zahl erreicht, zumal er bereits zu Hause gestreamt werden kann.

Dennoch ist das Erreichen dieses Films ein sehr starkes Zeichen von Illumination, Nintendo und Mario selbst, und weitere Filme sind sicherlich in Planung, mit der Fortsetzung von The Super Mario Galaxy Movie, die 2028 Premiere feiern soll.