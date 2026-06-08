The Super Mario Galaxy Movie wird 2026 der erste Milliarden-Dollar-Hit

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The Super Mario Galaxy Movie erhielt weder bei den Kritiken noch bei den Kinokassen die gleiche Resonanz wie sein Vorgänger. Allerdings war er alles andere als eine Katastrophe, ganz im Gegenteil, denn er war lange Zeit mit Abstand der umsatzstärkste Film des Jahres 2026 und hat nun einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Deadline berichtet, dass der Film nach zehn Wochen weltweit über 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hat. Das ist deutlich langsamer als sein Vorgänger, der dasselbe in 26 Tagen erreichte. Zum Vergleich: The Super Mario Bros. Movie spielte während seiner Laufzeit insgesamt 1,36 Milliarden Dollar ein. Wir wissen nicht, wo The Super Mario Galaxy Movie landen wird, aber es wächst jetzt von Woche zu Woche sehr langsam, sodass es unwahrscheinlich ist, dass es eine Zahl erreicht, die deutlich über der 1-Milliarde-Dollar-Marke liegt.