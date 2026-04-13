The Super Mario Galaxy Movie steht kurz davor, der umsatzstärkste Film des Jahres 2026 zu werden.

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Die Mehrheit der Kinobesucher in Europa und Amerika hat vielleicht keine Ahnung, was der derzeit größte Film an den weltweiten Kinokassen ist, denn trotz einiger großer Namen, die ihr Debüt feierten, und anderen aktuellen Hits wie Project Hail Mary, ist der aktuelle Kassenschlager der chinesische Film Pegasus 3. Der Film hat fast alle Einnahmen im heimischen Markt erzielt, weshalb er anderswo größtenteils unter dem Radar geblieben ist, ähnlich wie Ne Zha 2 im letzten Jahr.

Der Grund, warum wir das ansprechen, ist, dass Pegasus 3 kurz davor steht, von seinem Thron an der Spitze der Kinokassen abgelöst zu werden. The Super Mario Galaxy Movie, nach einem weiteren bemerkenswerten Wochenende, liegt er direkt hinter dem chinesischen Film, nur 12 Millionen Dollar hinter dem aktuellen Thronsitzer mit 640 Millionen Dollar, laut Box Office Mojo.

Ja, The Super Mario Galaxy Movie hat bereits etwa die Hälfte der gesamten Kinoverkäufe von The Super Mario Bros. Movie erzielt, da er weltweit über 628 Millionen Dollar in den Kinos liegt. Das wird zeigen, dass der Film bereits enorme Möglichkeiten hat, und das Entscheidende ist, dass der Film in einigen Regionen, einschließlich Japan, noch nicht einmal Premiere hat – was er in ein paar Wochen tun wird.

Ob der Film seinen Vorgänger erreichen kann, ist unklar, da dies weiterhin hervorragende Leistungen erfordert, aber eines scheint klar zu sein: Mindestens eine Milliarde Dollar zu verdienen ist keineswegs ausgeschlossen.

Hast du schon The Super Mario Galaxy Movie gesehen? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere spezielle Rezension.