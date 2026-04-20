Der Super Mario Galaxy Film setzt seinen Siegeszug in den Kinos fort und nähert sich der 750-Millionen-Dollar-Marke

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Es gibt einige wenige Filme, die dieses Jahr in die Kinos kommen, von denen wir erwarten, dass sie den eher schwer fassbaren Milliarden-Dollar-Meilenstein erreichen. Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, vielleicht sogar Toy Story 5. Der früheste Anflug, von dem wir erwarteten, dass er diesen Meilenstein erreichen würde, war Der Super Mario Galaxy Film, der den Erfolg seines Vorgängers widerspiegeln soll, der rund 1,36 Milliarden Dollar in den Kinos erreichte.

Bisher erweist sich Der Super Mario Galaxy Film als erfolgreicher Kassenschlager, da der Film gerade sein drittes Kinowochenende hinter sich hat und laut Box Office Mojo nun die beeindruckende Summe von 747 Millionen Dollar erreicht hat. Auch wenn es so aussieht, als gäbe es noch einiges aufzuholen, sollte man bedenken, dass Animationsfilme in der Regel eine erstaunlich lange Laufzeit haben und der Film in Japan erst am 24. April in die Kinos kommt, was darauf hindeutet, dass in dieser Woche ein enormer Anstieg der Ticketverkäufe bevorstehen könnte.

Wenn Der Super Mario Galaxy Film die Milliarden-Dollar-Marke erreicht, wird es der erste Film des Jahres sein, der diesen Status erreicht, und zugleich der 61. Film überhaupt, der diesen Meilenstein erreicht.

Hast du den Film schon gesehen? Falls nicht, solltest du unsere Rezension dazu nicht verpassen.