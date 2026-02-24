The Super Mario Galaxy Movie Kinobeschreibung liefert einen großen Charakter-Spoiler

HQ

Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass große Spoiler aus Spielen und Filmen vor der Premiere durchsickern, etwas, das wir zum Beispiel kürzlich bei Resident Evil Requiem gesehen haben. Menschen suchen Aufmerksamkeit in sozialen Medien, ohne zu bedenken, dass sie auch unzähligen anderen den Spaß verderben.

Aber manchmal ist es schwieriger, Spoiler zu vermeiden, besonders wenn offizielle Quellen Informationen durchsickern. Die Beschreibung des kommenden The Super Mario Galaxy Movie ist nun dafür verantwortlich. IGN berichtet, dass die britische Kinokette Everyman unsentimental folgende Präsentation gepostet hat (eine letzte Warnung: Lesen Sie nicht weiter, wenn Sie Spoiler vermeiden wollen!):

"Nachdem er Bowser besiegt und Brooklyn gerettet hat, stellt sich Mario Warios und Bowser Jr.s böser Allianz. Jetzt muss er zusammen mit seinen Freunden und Yoshi ihre Pläne zur Weltherrschaft stoppen."

Kurz gesagt, Mario muss nicht nur gegen Bowser Jr. kämpfen, sondern auch gegen Wario... Eine Figur, die bis jetzt geheim gehalten wurde. Wir nehmen an, dass er eine ziemlich bedeutende Rolle als einer der Bösewichte im Film spielen wird, und die Tatsache, dass Nintendo dazu nichts erwähnt hat, deutet darauf hin, dass sie beabsichtigten, dass die Kinobesucher dies selbst entdecken.

Es ist natürlich möglich, dass dies ein Fehler ist, aber es erscheint unwahrscheinlich, dass ein Kinounternehmen eine Beschreibung schreibt und einfach Behauptungen über eine Figur erfindet. Was hältst du davon, dass Wario im Film auftritt?