The Super Mario Galaxy Movie hat zwei Szenen nach dem Abspann

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Falls du dich gefragt hast, ob du bleiben musst, sobald der Abspann läuft, wenn du diese Woche ins Kino gehst, um The Super Mario Galaxy Movie zu sehen, dann ist die Antwort, dass du das tun musst.

Wer den Film bereits als Teil der Early Screenings gesehen hat, kann bestätigen, dass es nicht nur eine, sondern zwei Post-Credits-Szenen gibt, die Ihre Zeit wert sind. Matt Ramos ist eine solche Person, die das bestätigen kann, nachdem er an der japanischen Weltpremiere des Films teilgenommen hat, die am Wochenende stattfand.

Was mehr zum Film angeht, bleibt dran, denn bald werden wir unsere vollständigen Gedanken zur animierten Fortsetzung in einer speziellen Rezension vor der Premiere am 1. April veröffentlichen.