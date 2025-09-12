"The Super Mario Galaxy Movie" als Opener für Nintendos September-Direct bestätigt

Es gab keinen wirklichen Zweifel angesichts der Entwicklung, die sich in den Stunden vor dem Nintendo Direct ereignete, aber es wurde jetzt bestätigt.

Die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie wird als The Super Mario Galaxy Movie bekannt sein. Wir haben noch keinen vollständigen Trailer gesehen, aber zum Auftakt der Nintendo Direct -Show wurde ein kurzer Teaser-Clip geteilt, bevor Shigeru Miyamoto und Illumination -Chef Chris Meledandri auftauchten, um einige zusätzliche Informationen zu teilen.

Vor allem können wir davon ausgehen, dass viele der Hauptstars für diese Fortsetzung zurückkehren werden, darunter die folgenden:



Chris Pratt als Mario



Charlie Day als Luigi



Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach



Jack Black als Bowser



Keegan-Michael Key als Kröte



Kevin Michael Richardson als Kamek



Was die Premiere von The Super Mario Galaxy Movie betrifft, so soll der Film bereits am 3. April 2026 in die Kinos kommen, und uns wird gesagt, dass wir jetzt, da die vollständige Enthüllung stattgefunden hat, viele zusätzliche Details erwarten können. Schauen Sie sich die Titelenthüllung unten an.