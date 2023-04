The Super Mario Bros. Movie's Peaches Song könnte für einen Oscar nominiert werden

HQ

Viele sind sich einig, dass The Super Mario Bros. Movie zwar kein perfekter Film ist und seine Mängel hat, aber der Film hat einige wirklich hervorragende Leistungen und Momente, von denen sich viele um Jack Blacks Darstellung von Bowser drehen. Während wir kürzlich die Musicalszene mit Ihnen geteilt haben, in der Bowser über seine Liebe zu Peach singt, hat Variety nun berichtet, dass der Film einer der frühesten Oscar-Anwärter des Jahres für diesen Moment sein könnte.

Es wird gesagt, dass der Peaches-Song für die Oscar-Kategorie Best Original Song in Frage kommt. Es sollte gesagt werden, dass, nur weil der Film für die Oscar-Anerkennung in Frage kommt, dies nicht bedeutet, dass er tatsächlich nominiert wird oder gewinnt, wie in der Vergangenheit verschiedene alberne Auftritte wie Stu's Song von The Hangover, The Lego Movie's Everything is Awesome und South Park's Blame Canada waren auch irgendwann einmal für die Oscar-Anerkennung in Frage gekommen.