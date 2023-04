The Super Mario Bros. Movie's Peaches ist jetzt ein bestätigter Hit

HQ

Jack Black war bisher nur einmal in den Billboard's Hot 100-Charts. Das war im Jahr 2006, als Tenacious D The Pick of Destiny veröffentlichte, was es auf Platz 78 der Charts brachte. Inzwischen ist er jedoch auf die Liste zurückgekehrt.

Denn The Super Mario Bros. Movie's Peaches Song ist jetzt ein zertifizierter Hit, nachdem er den Platz Nr. 83 auf der Hot 100-Liste erreicht hat.

Da der Film weiterhin Rekorde bricht und an den weltweiten Kinokassen erfolgreich ist, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Peaches im Laufe dieser Woche sogar noch weiter in die Hot 100-Ränge klettern könnte.

Wenn Sie den Song noch nicht gesehen haben, sehen Sie sich das Video unten an.